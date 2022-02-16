Битва равных: почему нельзя определить фаворита в матче Швеция – Канада на Олимпийских Играх

Букмекеры дают практически поровну шансов на выход в полуфинал. Прогноз на мужской хоккей на Олимпиаде

Канадцы - среди главных претендентов на золотую медаль / Фото: Getty Images

На Олимпийских Играх-2022 проходят четвертьфинальные матчи мужского турнира по хоккею с шайбой. В последнем поединке дня сыграют сборные Швеции и Канады. Встреча начнется в 15:30.

Где смотреть матч Швеция – Канада? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. Parimatch так и не смог определить явного фаворита встречи. Коэффициент на проход скандинавов составляет 1.88 (51%), тогда как на канадцев – 1.92 (49%).

Что же касается самого матча, то победа Швеции в основное время оценивается в 2.41, а Канады – в 2.48. Коэффициент на ничью – 4.30.

Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

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Сборные сильно провели групповой этап. Канадцы взяли две победы в играх с Германией и Китаем, проиграв при этом США. Шведы же не имели проблем со Словакией и Латвией, уступив в последнем туре Финляндии.

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Команды заняли вторые места в группах, однако по дополнительным показателям Швеция получила прямую путевку в 1/4 финала. Канадцы же в плей-офф вновь встретились с китайцами, которых благополучно прошли (7:2). Победитель данной пары в 1/2 финала выйдет на США или Словакию.