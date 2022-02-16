Анонс матча Зальцбург – Бавария: готовы ли австрийцы сотворить сенсацию в Лиге чемпионов?

Кирилл Круторогов ставит на то, что Бавария обыграет Зальцбург в результативном матче. Анонс и прогноз на поединок Лиги чемпионов

Роберт Левандовски / Фото: Reuters

16 февраля в Лиге чемпионов пройдут две игры 1/8 финала. В одном из поединков дня Зальцбург сыграет с Баварией. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЗАЛЬЦБУРГ – БАВАРИЯ

16 февраля, вторник, в 22:00, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 7.20 – 5.50 – 1.40

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Два очевидных лидера своих стран встретятся между собой. Зальцбург возглавляет турнирную таблицу австрийской Бундеслиги с отрывом в 14 очков. Зимний перерыв для них завершился десять дней назад, поэтому команда еще восстанавливает кондиции.

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Из группы они вышли, опередив Севилью и Вольфсбург, но уступив Лиллю. Кадровых потерь у "быков" более чем достаточно: в лазарете к Вальчи, Коита и Юнузовичу, которые пропустили групповой этап, присоединились Диаките, Око, Бернардо и Сеско.

"Зальцбург" вышел на тренировку в масках / Фото: Twitter

Бавария в наступившем году умудрилась дважды проиграть за пять матчей. В частности, Бохуму (2:4) накануне выезда в Австрию. Группу мюнхенцы одолели, набрав 100% очков и забив больше всех остальных – 22 гола. Кадровые потери есть – Нойер, Горецка, Дэвис и Мусиала точно не сыграют по состоянию здоровья.

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Интересно, что Бавария последний раз проигрывала в Лиге чемпионов на выезде в сентябре 2017 года и уже не знает горечи поражений в гостях в 24 матчах. В пяти последних они победили.

ПРОГНОЗ: Бавария однозначный фаворит и пары, и первой встречи. Думаю, забьют обе команды, ожидаю голы в обоих таймах, ТБ 2,5 и победу немцев.

Котировки Parimatch на эти результаты: