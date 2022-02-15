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Анонс матча ПСЖ – Реал: чего ждать от битвы грандов в Лиге чемпионов

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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15 февраля, 14:17
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Кирилл Круторогов ставит на то, что ПСЖ не проиграет в матче с небольшим количеством голов. Анонс и прогноз на поединок Лиги чемпионов
Маурисио Почеттино и Карло Анчелотти
Маурисио Почеттино и Карло Анчелотти

Сегодня в Лиге чемпионов стартует раунд 1/8 финала. В центральном поединке дня ПСЖ примет Реал. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ПСЖ – РЕАЛ
15 февраля, вторник, в 22:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.97 – 3.70 – 3.85

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Суперафиша в 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующие лидеры своих чемпионатов, проигравшие чемпионство в прошлом сезоне. Месси снова сыграет против Реала.

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"Сливочные" выиграли группу, опередив Интер, Шериф и Шахтер. ПСЖ уступил первую строчку Ман Сити, но опередил Лейпциг и Брюгге. За зиму парижане не проиграли ни разу, если не брать во внимание серию пенальти после нулевой ничьей в кубковой встрече с Ниццей.

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Интересно, что в двух встречах с этим соперником за недавний период команда Почеттино не смогла ни разу забить в его ворота. В остальных же обязательно забивала. Экс-лидер мадридцев Серхио Рамос не сыграет против своего бывшего клуба из-за повреждения.

Серхио Рамос – игрок ПСЖ
Серхио Рамос – игрок ПСЖ / Фото: Twitter

Реал в январе завоевал Суперкубок Испании, но в последних пяти матчах перед рестартом Лиги чемпионов чувствует себя не наилучшим образом. Эльче в Кубке они одолели только в овертайме, а в чемпионате расписали с ними ничью, уступили Атлетику в Копе, минимально одолели Гранаду (1:0) и расписали сухую мировую с Вильярреалом. Ощутимых кадровых потерь нет.

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ПРОГНОЗ: Испанцы не в лучшей форме, но очевидно, что на матч Лиги чемпионов они мобилизуются по максимуму. Думаю, мы увидим осторожный футбол, тактическое противостояние двух тренеров. Ожидаю ТМ 2,5 и либо минимальную победу ПСЖ, либо ничью.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • ПСЖ не проиграет – 1.29
  • тотал меньше 2,5 – 2.23

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