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Виграв 300 тисяч доларів у карти: австрійський екс-футболіст погнався за славою Неймара

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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13 січня, 20:05
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Маріо Мосбек не зміг побудувати вдалу кар'єру у футболі, проте успішно показує себе за столом покеру.
Маріо Мосбек вдало змінив футбол на покер
Маріо Мосбек вдало змінив футбол на покер / Фото: Pokernews

Днями завершився черговий тижневий великий івент Super MILLION$, який проводився одним з онлайн-румів. Його переможцем став Майкл Аддамо, який виграв п'ятий трофей на турнірах

У хедз-апі австралієць здолав Пабло Сільву, а на третьому місці фінішував колишній професійний футболіст Маріо Мосбек. Австрієць залишив позаду відомих покеристів Тайлера Корнелла та Джефа Бервіка.

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За високу позицію Мосбек заробив 308,3 тисячі доларів. При цьому Маріо успішно виступає не лише в онлайні, а й у живих турнірах.

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Кар'єра футболіста у 25-річного австрійця не вдалася. Він встиг виступати за місцеві скромні клуби Санкт-Пельтен та Віннер Нойштадт на позиції форварда. Однак у 2017 році вирішив зосередитись на покері й не дарма.

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За останні чотири роки Мосбек аж 30 разів потрапляв у призи на Світовій серії покеру, зокрема шість разів цього року. За свою кар'єру покериста Маріо вже встиг заробити 810 тисяч доларів у "живих турнірах" та майже 1,5 мільйона в онлайні.

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