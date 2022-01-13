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Выиграл 300 тысяч долларов в карты: австрийский экс-футболист погнался за славой Неймара

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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13 января, 20:05
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Марио Мосбек не смог построить удачную карьеру в футболе, однако успешно показывает себя за покерным столом
Марио Мосбек удачно сменил футбол на покер
Марио Мосбек удачно сменил футбол на покер / Фото: Pokernews

На днях завершился очередной еженедельный крупный ивент Super MILLION$, который проводился одним из онлайн-румов. Его победителем стал Майкл Аддамо, выигравший пятый трофей на турнирах.

В хедз-апе австралиец одолел Пабло Сильву, а на третьем месте финишировал бывший профессиональный футболист Марио Мосбек. Австриец оставил позади известных покеристов Тайлера Корнелла и Джеффа Бервика.

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За высокую позицию Мосбек заработал 308,3 тысячи долларов. При этом Марио успешно выступает не только в онлайне, но и в живых турнирах.

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Карьера футболиста у 25-летнего австрийца не задалась. Он успел повыступать за местные скромные клубы Санкт-Пельтен и Виннер Нойштадт на позиции форварда. Однако в 2017 году решил сосредоточиться на покере и не зря.

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За последние четыре года Мосбек аж 30 раз попадал в призы на Мировой серии покера, в том числе и шесть раз в этом году. За свою карьеру покериста Марио уже успел заработать 810 тысяч долларов в "живых турнирах" и почти 1,5 миллиона в онлайне.

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