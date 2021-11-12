Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Мігранти Лукашенка 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Гра Крипто

Facebook та Tesla залишилися позаду. Капіталізація біткоїну перевищила 1 трильйон доларів!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 листопада, 12:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найпопулярніша криптовалюта вийшла на восьме місце серед активів з капіталізації, показавши найшвидше зростання за всю історію
Біткоїн потрапив до ТОП-10 найцінніших активів у світі
Біткоїн потрапив до ТОП-10 найцінніших активів у світі

Кілька днів тому курс біткоїну досяг найвищого рівня за весь час. Вартість однієї монети BTC склала 69 тисяч.

Тим часом біткоїн досяг ще одного неймовірного результату. Капіталізація криптовалюти перевалила за позначку 1 трильйон доларів (1,1 трлн)!

Реклама

При цьому "биток" увійшов до ТОП-10 активів світу з капіталізації та став найшвидшим засобом в історії людства. Криптовалюті знадобилося лише 12 років, щоб досягти цієї позначки.

Варто зазначити, що компанії Microsoft для досягнення цифри в 1 трильйон знадобилося 44 роки, Amazon – 24 роки, а Google – 21 рік. До того ж стрибок біткоїну дозволив криптовалюті обігнати такі компанії як Facebook та Tesla.

Реклама

Найціннішим же активом залишається золото, із загальним рівнем капіталізації 11,3 трлн долара. Крім нього, до ТОП-5 входять IT-компанії Microsoft, Apple та Google, а також найбільший холдинг із видобутку нафти Saudi Aramco.

Читайте також: Ілон Маск назвав найперспективнішу криптовалюту

До речі, до позначки 1 трильйон підбирається ще одна криптовалюта Ethereum. Її капіталізація оцінюється в 541 мільярд і за цим показником актив посідає 15 місце у світі.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини приптовалют
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

63860.84

Binance Coin (BNB)

614.75

Dogecoin (DOGE)

0.26

Litecoin (LTC)

263.45

Theta (THETA)

7.05

Детальніше
Опитування
Як створювали біткоїн
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти