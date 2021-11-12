Facebook та Tesla залишилися позаду. Капіталізація біткоїну перевищила 1 трильйон доларів!

Найпопулярніша криптовалюта вийшла на восьме місце серед активів з капіталізації, показавши найшвидше зростання за всю історію

Біткоїн потрапив до ТОП-10 найцінніших активів у світі

Кілька днів тому курс біткоїну досяг найвищого рівня за весь час. Вартість однієї монети BTC склала 69 тисяч.

Тим часом біткоїн досяг ще одного неймовірного результату. Капіталізація криптовалюти перевалила за позначку 1 трильйон доларів (1,1 трлн)!

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При цьому "биток" увійшов до ТОП-10 активів світу з капіталізації та став найшвидшим засобом в історії людства. Криптовалюті знадобилося лише 12 років, щоб досягти цієї позначки.

Варто зазначити, що компанії Microsoft для досягнення цифри в 1 трильйон знадобилося 44 роки, Amazon – 24 роки, а Google – 21 рік. До того ж стрибок біткоїну дозволив криптовалюті обігнати такі компанії як Facebook та Tesla.

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Найціннішим же активом залишається золото, із загальним рівнем капіталізації 11,3 трлн долара. Крім нього, до ТОП-5 входять IT-компанії Microsoft, Apple та Google, а також найбільший холдинг із видобутку нафти Saudi Aramco.

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До речі, до позначки 1 трильйон підбирається ще одна криптовалюта Ethereum. Її капіталізація оцінюється в 541 мільярд і за цим показником актив посідає 15 місце у світі.