Facebook и Tesla остались позади. Капитализация биткоина превысила 1 триллион долларов!

Самая популярная криптовалюта вышла на восьмое место среди активов по капитализации, показав самый быстрый рост за всю историю

Биткоин попал в ТОП-10 самых ценных активов в мире

Несколько дней назад курс биткоина достиг наивысшего уровня за все время. Стоимость одной монеты BTC составила 69 тысяч.

Тем временем, биткоин достиг еще одного невероятного результата. Капитализация криптовалюты перевалила за отметку в 1 триллион долларов (1,1 трлн)!

Реклама

При этом, "биток" вошел в ТОП-10 активов мира по капитализации и стал самым быстрорастущим средством в истории человечества. Криптовалюте понадобилось всего 12 лет, чтобы достичь этой отметки.

Стоит отметить, что компании Microsoft для достижения цифры в 1 триллион понадобилось 44 года, Amazon – 24 года, а Google – 21 год. К тому же, скачок биткоина позволил криптовалюте обогнать такие компании как Facebook и Tesla.

Реклама

Самым же ценным активом остается золото, с общим уровнем капитализации 11,3 трлн доллара. Помимо него, в ТОП-5 входят IT-компании Microsoft, Apple и Google, а также крупнейший холдинг по добыче нефти Saudi Aramco.

Читайте также: Илон Маск назвал самую перспективную криптовалюту

К слову, к отметке в 1 триллион подбирается еще одна криптовалюта Ethereum. Ее капитализация оценивается в 541 миллиард и по этому показателю актив занимает 15 место в мире.