Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Мигранты Лукашенко 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Игра Крипто

Facebook и Tesla остались позади. Капитализация биткоина превысила 1 триллион долларов!

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 ноября, 12:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Самая популярная криптовалюта вышла на восьмое место среди активов по капитализации, показав самый быстрый рост за всю историю
Биткоин попал в ТОП-10 самых ценных активов в мире
Биткоин попал в ТОП-10 самых ценных активов в мире

Несколько дней назад курс биткоина достиг наивысшего уровня за все время. Стоимость одной монеты BTC составила 69 тысяч.

Тем временем, биткоин достиг еще одного невероятного результата. Капитализация криптовалюты перевалила за отметку в 1 триллион долларов (1,1 трлн)!

Реклама

При этом, "биток" вошел в ТОП-10 активов мира по капитализации и стал самым быстрорастущим средством в истории человечества. Криптовалюте понадобилось всего 12 лет, чтобы достичь этой отметки.

Стоит отметить, что компании Microsoft для достижения цифры в 1 триллион понадобилось 44 года, Amazon – 24 года, а Google – 21 год. К тому же, скачок биткоина позволил криптовалюте обогнать такие компании как Facebook и Tesla.

Реклама

Самым же ценным активом остается золото, с общим уровнем капитализации 11,3 трлн доллара. Помимо него, в ТОП-5 входят IT-компании Microsoft, Apple и Google, а также крупнейший холдинг по добыче нефти Saudi Aramco.

Читайте также: Илон Маск назвал самую перспективную криптовалюту

К слову, к отметке в 1 триллион подбирается еще одна криптовалюта Ethereum. Ее капитализация оценивается в 541 миллиард и по этому показателю актив занимает 15 место в мире.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости криптовалют
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

63860.84

Binance Coin (BNB)

614.75

Dogecoin (DOGE)

0.26

Litecoin (LTC)

263.45

Theta (THETA)

7.05

Подробнее
Опрос
Как создавали биткоин
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять