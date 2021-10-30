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СЬОГОДНІ Гра Крипто

Б'є рекорди з перших днів: Netflix випустив криптовалюту Squid, присвячену "Грі у кальмари"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
30 жовтня, 10:10
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Буквально за день курс нової криптовалюти виріс у тисячі разів, а найперші токени розкупили за одну секунду.
У "Гри в кальмара" з'явилася своя криптовалюта
У "Гри в кальмара" з'явилася своя криптовалюта / Фото: Getty Images

Резонансний серіал "Гра у кальмара" (Squid Game) за останні тижні став світовою сенсацією. Кінострічка виявилася найпопулярнішим серіалом на відомій стрімінговій платформі Netflix.

Тепер же у "гри в кальмара" з'явилася офіційна криптовалюта Squid. Зареєстрована вона була ще 20 жовтня і була вся розпродана всього за одну секунду, а за останню добу ще зробила дикий стрибок на 2400%.

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Декілька днів тому Squid ледве торгувалася на позначці 10 центів, а вже сьогодні курс валюти піднявся до 3,54 доларів. При цьому ринкова капіталізація становить 278 мільйонів доларів.

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Кадр із серіалу "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: Imdb.com

Крім того, Netflix повідомив, що у листопаді компанія проведе онлайн-змагання, яке, як і в серіалі, складатиметься із шести раундів. Участь у грі буде платною – 15 тисяч "кальмарних" токенів.

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При цьому творці криптовалюти гарантують безпечну гру для всіх учасників. Усі кошти, що залишаться після розподілу призового фонду, поділять розробники симулятора. Крім того, творці серіалу вже подумують про запуск відеоігри "Squid Game".

Сюжет серіалу "Гра у Кальмара"

У Південній Кореї 456 осіб, більшість з яких зазнають серйозних фінансових проблем, приймають запрошення на участь у таємничому турнірі на виживання.

Після того, як зі змагання вибуває один гравець, розмір призу збільшується на 100 млн вон. Переможець турніру отримає 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США). Однак ставки у грі смертельно високі.

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