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СЕГОДНЯ Игра Крипто

Бьет рекорды с первых дней: Netflix выпустил криптовалюту Squid, посвященную "Игре в кальмара"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 октября, 10:10
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Буквально за день курс новой криптовалюты вырос в тысячи раз, а самые первые токены раскупили за одну секунду
У "Игры в кальмара" появилась своя криптовалюта
У "Игры в кальмара" появилась своя криптовалюта / Фото: Getty Images

Резонансный сериал "Игра в кальмара" (Squid Game) за последние недели стал мировой сенсацией. Кинолента оказалась самым популярным сериалом на известной стриминговой платформе Netflix.

Теперь же у "Игры в кальмара" появилась официальная криптовалюта Squid. Зарегистрирована она была еще 20 октября и была вся распродана всего за одну секунду., а за последние сутки еще совершила дикий скачок на 2400%.

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Несколько дней назад Squid едва торговалась на отметке 10 центов, а уже сегодня курс валюты поднялся до 3,54 долларов. При этом рыночная капитализация составляет 278 миллионов долларов.

Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: Imdb.com

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Кроме того, Netflix сообщил, что в ноябре компания проведет онлайн-соревнование, которое, как и в сериале, будет состоять из шести раундов. Участие в игре будет платным – 15 тысяч "кальмарных" токенов.

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При этом создатели криптовалюты гарантируют безопасную игру для всех участников. Все средства, которые останутся после распределения призового фонда, разделят разработчики симулятора. Кроме того, создатели сериала уже подумывают о запуске видеоигры "Squid Game".

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Сюжет сериала "Игра в Кальмара"

В Южной Корее 456 человек, большинство из которых испытывают серьезные финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственном турнире на выживание.

После того, как из соревнования выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон. Победитель турнира получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Однако ставки в игре смертельно высоки.

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