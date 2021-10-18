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Страшна смерть! Російського спортсмена знайшли голим і закривавленим біля гаражів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 жовтня, 12:55
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23-річний Олексій Малишев загинув в Ленінградській області за загадкових обставин. Експерти вважають, що хлопець помер від падіння з висоти
Олексій Малишев загинув в Ленінградській області
Олексій Малишев загинув в Ленінградській області

Кіберспортсмена із Санкт-Петербурга Олексія Малишева зі студентської команди Політеху знайшли мертвим. Хлопець лежав біля гаражів закривавленим без одягу. Поруч були дві пластикові пляшки, порожня пачка цигарок і капці.

У Малишева діагностували травми, характерні для падіння з висоти. Невідомо, як він отримав серйозні пошкодження і чому опинився один за містом в Ленінградській області.

23-річного Олексія госпіталізували в Гатчинську лікарню, але не змогли врятувати. Гравець був капітаном студентської команди Політеху з Dota 2, CS:GO та PUBG Mobile.

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В її складі Малишев став триразовим чемпіоном Всеросійської студентської ліги та володарем золота міжнародного турніру WCAA 2020 International University Competition, який проходив в китайському Даляні.

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