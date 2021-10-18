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Жуткая смерть! Российского спортсмена нашли голым и окровавленным возле гаражей

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 октября, 12:55
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23-летний Алексей Малышев погиб в Ленинградской области при загадочных обстоятельствах. Эксперты считают, что парень умер от падения с высоты
Алексей Малышев погиб в Ленинградской области
Алексей Малышев погиб в Ленинградской области

Киберспортсмена из Санкт-Петербурга Алексея Малышева из студенческой команды Политеха нашли мертвым. Парень лежал возле гаражей окровавленным без одежды. Рядом лежали две пластиковые бутылки, пустая пачка сигарет и тапочки.

У Малышева диагностировали травмы, характерные для падения с высоты. Неизвестно, как он получил серьезные повреждения и почему оказался один за городом в Ленинградской области.

23-летнего Алексея госпитализировали в Гатчинскую больницу, но не смогли спасти. Игрок был капитаном студенческой команды Политеха по Dota 2, CS:GO и PUBG Mobile.

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В ее составе Малышев стал трехкратным чемпионом Всероссийской студенческой лиги и обладателем золота международного турнира WCAA 2020 International University Competition, который проходил в китайском Даляне.

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