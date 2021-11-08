Народжені перемагати! Українська кіберкоманда NAVI виграла грандіозний турнір з CS:GO

Наш колектив впевнено пройшов усю дистанцію PGL Major Stockholm 2021 та завоював приз у 1 мільйон доларів

Natus Vincere - чемпіони турніру PGL Major з CS:GO

Вчора у Стокгольмі завершився великий супертурнір PGL Major Stockholm 2021 по відеогрі CS:GO. З 26 жовтня по 7 листопада 24 топ-команди з усього світу змагалися за перемогу та великі призи.

Читайте також: Українці стали чемпіонами світу з Dota 2 у складі російської команди

Реклама

Переможцем стала єдина українська команда Natus Vincere (у перекладі з латинського – "народжені перемагати"). У фіналі івента колектив впевнено здолав німців G2 Esports з рахунком 2:0 (16:11/22:19).

Шлях NAVI вийшов неймовірним. Команда не програла жодної гри на PGL Major Stockholm 2021 та забрала головний приз змагання – 1 мільйон доларів.

Реклама

Для Natus Vincere це перший тріумф на мейджорах, хоча команда не пропускала жодного з 15 минулих турнірів. NAVI тричі поступалися у півфіналах і стільки ж разів зазнавали невдачі у вирішальних матчах.

Реклама

Нинішній колектив складається лише частково з українців (Олександр Костилєв та Валерій Ваховський), тоді як ще троє гравців (Деніс Шаріпов, Кирило Михайлов, Ілля Залуцький) представляють Росію.

До речі, Валерій b1t Ваховський став наймолодшим чемпіоном мейджора в історії. На момент тріумфу українцю виповнилося 18 років та 10 місяців.