Рожденные побеждать! Украинская киберкоманда NAVI выиграла грандиозный турнир по CS:GO

Наш коллектив уверенно прошел всю дистанцию PGL Major Stockholm 2021 и завоевал приз в 1 миллион долларов

Natus Vincere - чемпионы турнира PGL Major по CS:GO

Вчера в Стокгольме завершился крупный супертурнир PGL Major Stockholm 2021 по видеоигре CS:GO. С 26 октября по 7 ноября 24 топ-команды со всего мира соревновались за победу и крупные призы.

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Победителем стала единственная украинская команда Natus Vincere (в переводе с латинского – "рожденные побеждать"). В финале ивента коллектив уверенно одолел немцев G2 Esports со счетом 2:0 (16:11 / 22:19).

Путь NAVI вышел невероятным. Команда не проиграла ни одной игры на PGL Major Stockholm 2021 и забрала главный приз соревнования – 1 миллион долларов.

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Для Natus Vincere это первый триумф на мейджорах, хотя команда не пропускала ни один из 15-ти прошлых турниров. NAVI трижды уступали в полуфиналах и столько же раз терпели неудачу в решающих матчах.

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Нынешний коллектив состоит лишь частично из украинцев (Александр Костылев и Валерий Ваховский), тогда как еще трое игроков (Денис Шарипов, Кирилл Михайлов, Илья Залуцкий) представляют Россию.

К слову, Валерий b1t Ваховский стал самым молодым чемпионом мейджора в истории. На момент триумфа украинцу исполнилось 18 лет и 10 месяцев.