"Перемагайте для себе та для України": Зеленський привітав NAVI з перемогою на турнірі з CS:GO

Володимир Зеленський привітав NAVI з тріумфом на турнірі з CS:GO

У неділю українська кіберкоманда Natus Vincere стала переможцем великого турніру з CS:GO PGL Major Stockholm 2021. Колектив не зазнав жодної поразки у змаганні.

Це перший успіх для NAVI. Не пройшов повз таке досягнення навіть Президент України Володимир Зеленський. На своїй сторінці у Twitter голова держави привітав наших кіберспортсменів із тріумфом.

"Десятиліттями наші кіберспортсмени завойовують титули, виділяючи Україну на карті світу. Вчорашній день не став винятком. Український клуб Natus Vincere вперше в історії виграв мейджор-турнір із CS:GO. Черговий успіх, який надихне багатьох!

Кіберспорт значно відрізняється від звичних багатьом видів спорту. У ньому свої правила, зовсім інша картинка. Але вони мають набагато більше спільного, ніж здається здавалося б.

Перемоги чи поразки викликають такі самі емоції, майстерність спортсмена також видно неозброєним оком, а перемога співвітчизників викликає таку саму гордість.