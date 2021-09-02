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Легенда Барселони витратив 300 тисяч євро на покупку команди в League of Legends

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
2 вересня, 15:50
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Жерар Піке вклався у відеогру разом з відомим стрімером Ібаєм Льяносом
Жерар Піке вклав 300 тисяч у League of Legends
Жерар Піке вклав 300 тисяч у League of Legends

Нещодавно захисник Барселони Жерар Піке пішов на зниження зарплати. Це дозволило клубу, який тоне в мільйонних боргах, зареєструвати новачків в особі Мемфіса Депая та Серхіо Агуеро.

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При цьому сам каталонець не бідує. Днями іспанський захисник спільно з відомим стрімером Ібаєм Льяносом придбав команду по League of Legends.

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Astralis Stormbringers виступає в національній іспанській лізі. Вартість покупки оцінюється в 300 тисяч євро. Поки невідомо остаточна назва команди та її склад.

Жерар Піке автор першого гола Барселони в новому сезоні
Жерар Піке автор першого гола Барселони в новому сезоні / Фото: Reuters

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Відзначимо, що Жерар є вихованцем Барселони, хоча за свою кар'єру встиг ще пограти в Сарагосі та Манчестер Юнайтед. На рахунку чоловіка Шакіри чотири перемоги в Лізі чемпіонів та 8 чемпіонств у Іспанії.

До слова, в середині серпня Ібай Льянос провів трансляцію на платформі Twitch з екс-форвардом Барселони Ліонелем Мессі. Нині аргентинець вже виступає за ПСЖ.

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