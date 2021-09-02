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Легенда Барселоны потратил 300 тысяч евро на покупку команды в League of Legends

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
2 сентября, 15:50
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Жерар Пике вложился в видеоигру вместе с известным стримером Ибаем Льяносом
Жерар Пике вложил 300 тысяч в League of Legends
Жерар Пике вложил 300 тысяч в League of Legends

Недавно защитник Барселоны Жерар Пике пошел на снижение зарплаты. Это позволило клубу, который тонет в миллионных долгах, зарегистрировать новичков в лице Мемфиса Депая и Серхио Агуэро.

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При этом сам каталонец не бедствует. На днях испанский защитник совместно с известным стримером Ибаем Льяносом приобрел команду по League of Legends.

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Astralis Stormbringers выступает в национальной испанской лиге. Стоимость покупки оценивается в 300 тысяч евро. Пока неизвестно окончательное название команды и ее состав.

Жерар Пике автор первого гола Барселоны в новом сезоне
Жерар Пике автор первого гола Барселоны в новом сезоне / Фото: Reuters

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Отметим, что Жерар является воспитанником Барселоны, хотя за свою карьеру успел еще поиграть в Сарагосе и Манчестер Юнайтед. На счету мужа Шакиры четыре победы в Лиге чемпионов и 8 чемпионств в Испании.

К слову, в середине августа Ибай Льянос провел трансляцию на платформе Twitch с экс-форвардом Барселоны Лионелем Месси. Нынче аргентинец уже выступает за ПСЖ.

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