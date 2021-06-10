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Купити Кейна та Ройса: зірки Тоттенхема і Боруссії з'являться в Fortnite (ФОТО)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
10 червня, 10:50
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Відомі футболісти будуть доступні в популярній відеогрі разом зі своїм екіпіруванням та скілами
Харрі Кейн та Марко Ройс приєдналися до зіркової серії Fortnite
Харрі Кейн та Марко Ройс приєдналися до зіркової серії Fortnite / Фото: Epic Games

Вчора УЄФА оголосив про співпрацю з компанією-розробником відеоігор Epic Games. Зокрема, футбольний турнір Євро-2020 тепер з'явиться в популярному симуляторі Fortnite.

Тим часом Epic Games продовжує інтеграцію у футбольний світ. Компанія оголосила, що до гри Fortnite приєднаються два топових футболіста. Мова про капітана збірної Англії та Тоттенхема Харрі Кейна, а також вінгера дортмундської Боруссії Марко Ройса.

Вже 12 червня у симуляторі з'являться екіпіровки спортсменів. Їх можна буде придбати або окремо, або цілим пакетом. У комплект увійдуть скіни, прикраси та емоції, пов'язані з гравцями.

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