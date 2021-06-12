Ілон Маск пограв у Cyberpunk 2077 на презентації нового електрокару від Tesla (ВІДЕО)

На новому автомобілі від компанії Tesla можна буде запускати відеоігри на дисплеї

Вчора на заводі компанії Tesla, який розташований у Фрімонті, відбулася презентація нового електромобіля Tesla Model S Plaid. На ній був присутній генеральний директор компанії Ілон Маск.

Новий автомобіль оцінюється у 130 тисяч доларів. Сам американський мільярдер докладно розповів про переваги новинки і показав її додаткові можливості. Одна з них – вбудований 17-дюймовий дисплей, на якому можна навіть вмикати відеоігри.

Причому Маск показав це на наочному прикладі, запустивши та погравши кілька секунд в культовий симулятор Cyberpunk 2077. Як заявляють розробники, гра запускається з частотою 60 кадрів на секунду.