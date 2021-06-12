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Илон Маск поиграл в Cyberpunk 2077 на презентации нового электрокара от Tesla (ВИДЕО)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
12 июня, 15:51
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На новом автомобиле от компании Tesla можно будет запускать видеоигры на дисплее
Фото: REUTERS/Mike Blake/Tingshu Wang
Фото: REUTERS/Mike Blake/Tingshu Wang

Вчера на заводе компании Tesla, который находится во Фримонте, состоялась презентация нового электромобиля Tesla Model S Plaid. На ней присутствовал генеральный директор компании Илон Маск.

Новый автомобиль оценивается в 130 тысяч долларов. Сам американский миллиардер подробно рассказал о преимуществах новинки и показал ее дополнительные возможности. Одна из них – встроенный 17-дюймовый дисплей, на котором можно даже включать видеоигры.

Причем Маск показал это на наглядном примере, запустив и поиграв несколько секунд в культовый симулятор Cyberpunk 2077. Как заявляют разработчики, игра запускается с частотой 60 кадров в секунду.

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