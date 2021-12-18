Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Онлайн Берінчик - Чанієв 😷 Омікрон в Україні Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Гра Казино

Легендарний український боксер став власником казино у Києві. Він витратив мільйон доларів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 грудня, 14:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олександр Гвоздик завершив кар'єру, щоби зайнятися бізнесом. Але довгий час тримав у секреті у що інвестував гроші
Гвоздик вклав гроші в ігровий бізнес
Гвоздик вклав гроші в ігровий бізнес / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик нещодавно зізнався, що займається підприємництвом у кількох напрямках – це сільське господарство, ігрова сфера та маркетинг.

А тепер детальніше розповів про свій бізнес у столиці України.

Реклама

"Останнім часом буваю у Києві приблизно кожні два місяці. Я займаюся ігровим бізнесом. Я власник онлайн-казино.

Сам у казино взагалі не граю, бо знаю правило, що казино завжди виграє.

Я інвестував понад мільйон доларів у свій бізнес. Грошей після спортивної кар'єри вистачило на це, але подивимося, як піде, бо одна справа – почати, а інша – довести до пуття", – цитує Гвоздика XSport.

/ Фото: AFP

Свій останній бій Гвоздик провів два роки тому, коли програв чемпіонський бій Артуру Бетербієву.

Реклама

До речі, сьогодні у Монреалі Бетербієв нокаутував Брауна та захистив чемпіонські титули.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Казино
психологія азарту
Більше статей
Ігри розуму
Більше новин
Опитування
Азартний гумор

Сміх
Та й годі

Анекдоти про азартні ігри
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти