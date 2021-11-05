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Вакцина від лудоманії: у МОЗ створять тест для визначення рівня ігрової залежності

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
5 листопада, 16:05
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PokerMatch Ukraine спільно з фахівцями Міністерства охорони здоров'я попрацюють над тестом, який допоможе гравцям самим визначити залежність від гри
Гравці зможуть самі визначити рівень ігрової залежності.
Гравці зможуть самі визначити рівень ігрової залежності. / Фото: logincasino

Українська гемблінгова індустрія активно впроваджує нововведення за принципами відповідальної гри та меморандум про рекламу. Про це під час круглого столу домовились провідні компанії на ринку.

Крім того, був анонсований запуск спеціального тесту, який дасть змогу людині перевірити себе на залежність від гри. Він буде розроблений спільно зі спеціалістами Міністерства охорони здоров'я України.

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На цей момент оператори працюють над тестами, щоб гравці самі могли визначити, чи мають ознаки гемблінгової залежності. Одним з ініціаторів створення такого тесту виступив директор PokerMatch Ukraine Віктор Кириченко.

Також він зазначив, що організація запланувала запуск масштабної соціальної рекламної кампанії, яка буде спрямована на популяризацію відповідальної гри. Зокрема, бренд проводитиме івенти, в яких розповідатимуть про правильне ставлення до гри.

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Крім того, PokerMatch Ukraine розповсюджуватиме інформацію про можливість самообмеження від гри, щоб людина сама відчула надмірне захоплення гемблінгом і зупинилася. Компанія працює над створенням розділу підтримки клієнтів, де будуть давати практичні поради щодо вирішення їхніх проблем.

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