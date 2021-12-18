Легендарный украинский боксер стал владельцем казино в Киеве. Он потратил миллион долларов

Бывший чемпион мира по боксу Александр Гвоздик недавно признался, что занимается предпринимательством в нескольких направления – это сельское хозяйство, игровая сфера и маркетинг.
А теперь более детально рассказал о своем бизнесе в столице Украины.
"В последнее время бываю в Киеве примерно каждые два месяца. Я занимаюсь игровым бизнесом. Я владелец онлайн-казино.
Сам в казино вообще не играю, потому что знаю правило, что казино всегда выигрывает.
Я инвестировал больше миллиона долларов в свой бизнес. Денег после спортивной карьеры хватило на это, но посмотрим, как пойдет, потому что одно дело – начать, а другое – довести до ума", – цитирует Гвоздика XSport.
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Свой последний бой Гвоздик провел два года назад, когда проиграл чемпионский бой Артуру Бетербиеву.
Кстати, сегодня в Монреале Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил чемпионские титулы.
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