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Легендарный украинский боксер стал владельцем казино в Киеве. Он потратил миллион долларов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 декабря, 14:05
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Александр Гвоздик завершил карьеру, чтобы заняться бизнесом. Но долгое время держал в секрете во что инвестировал деньги
Гвоздик вложил деньги в игровой бизнес
Гвоздик вложил деньги в игровой бизнес / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира по боксу Александр Гвоздик недавно признался, что занимается предпринимательством в нескольких направления – это сельское хозяйство, игровая сфера и маркетинг.

А теперь более детально рассказал о своем бизнесе в столице Украины.

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"В последнее время бываю в Киеве примерно каждые два месяца. Я занимаюсь игровым бизнесом. Я владелец онлайн-казино.

Сам в казино вообще не играю, потому что знаю правило, что казино всегда выигрывает.

Я инвестировал больше миллиона долларов в свой бизнес. Денег после спортивной карьеры хватило на это, но посмотрим, как пойдет, потому что одно дело – начать, а другое – довести до ума", – цитирует Гвоздика XSport.

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / Фото: AFP

Свой последний бой Гвоздик провел два года назад, когда проиграл чемпионский бой Артуру Бетербиеву.

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Кстати, сегодня в Монреале Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил чемпионские титулы.

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