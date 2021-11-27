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Закарпатська реабілітація після Ліги чемпіонів. Які шанси у Динамо в грі з Минаєм?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
27 листопада, 11:50
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Кияни достроково вилетіли з єврокубків, однак у чемпіонаті України тримаються нагорі турнірної таблиці разом із Шахтарем
Динамо має намір утримати лідерство в УПЛ після звітного туру
Динамо має намір утримати лідерство в УПЛ після звітного туру / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні відбудеться поєдинок 16-го туру чемпіонату України з футболу за участю чинного чемпіона України. Київське Динамо зіграє на виїзді проти Минаю. Зустріч проходитиме в Ужгороді на стадіоні "Авангард". Початок – о 14:00.

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Онлайн-трансляція матчу Минай – Динамо буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у закарпатській битві.

Минай – Динамо
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На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є команда Мірчі Луческу. Ставки на перемогу господарів приймаються за 1.13, тоді як на підопічних Леонова виставлено коефіцієнт 24.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 7.80.

Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.55, тоді як на "менше" можна поставити за 2.40.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події аж 2.76. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

  • Віктор Циганков – 1.65
  • Віталій Буяльський – 2.00
  • Денис Гармаш – 2.00
  • Вітіньо – 2.20
  • Ілля Шкурін – 2.55
  • Карлос Де Пена – 3.55
  • Микола Шапаренко – 3.55
  • Сергій Сидорчук – 3.55
  • Олег Вишневський – 4.50
  • Рустам Ахмедзаде – 6.50
  • Дмитро Білоног – 6.50

"Динамо" – "Минай"

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Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде пенальті – 2.80
  • червона картка – 3.70
  • Динамо виграє у 4 і більше голи – 3.85
  • гол у перші 10 хвилин – 4.30
  • Минай не програє – 5.80
  • один із гравців оформить хет-трик – 9.00

Команди перебувають на різних полюсах турнірної таблиці чемпіонату України. Кияни ділять перше місце із Шахтарем, випереджаючи принципового суперника лише за різницею м'ячів.

Минай же б'ється за виживання і йдуть на 14 місці (зона плей-аут). Щоправда, Інгулець має стільки ж балів (10), але зіграв менше на матч. Щоправда, до рятівної зони (12 місце) лише три бали.

У першому колі команди проводили зустріч на НСК "Олімпійський" у серпні і тоді Динамо впевнено здолало Минай із рахунком 2:0. Голами відзначилися Буяльський та Рамірес.

До слова, у першому колі закарпатці вже відбирали очки у фаворитів. У гостях Минай відібрав очки у Зорі (1:1), а потім удома зіграв унічию з Шахтарем з тим самим рахунком.

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