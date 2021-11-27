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Закарпатская реабилитация после Лиги чемпионов. Какие шансы у Динамо в игре с Минаем?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
27 ноября, 11:50
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Киевляне досрочно вылетели из еврокубков, однако в чемпионате Украины держатся наверху турнирной таблицы вместе с Шахтером
Динамо намерено удержать лидерство в УПЛ после отчетного тура
Динамо намерено удержать лидерство в УПЛ после отчетного тура / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня состоится поединок 16-го тура чемпионата Украины по футболу с участием действующего чемпиона Украины. Киевское Динамо сыграет на выезде против Миная. Встреча пройдет в Ужгороде на стадионе "Авангард". Начало – в 14:00.

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Онлайн-трансляция матча Минай – Динамо будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в закарпатской битве.

Минай – Динамо
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По их мнению, явным фаворитом встречи является команда Мирчи Луческу. Ставки на победу хозяев принимаются за 1.13, тогда как на подопечных Леонова выставлен коэффициент 24.00. Ничья же оценивается примерно в 7.80.

Также эксперты не сомневаются, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.55, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.40.

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Читайте также: Где и когда смотреть матч Минай – Динамо

Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события аж 2.76. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

  • Виктор Цыганков – 1.65
  • Виталий Буяльский – 2.00
  • Денис Гармаш – 2.00
  • Витиньо – 2.20
  • Илья Шкурин – 2.55
  • Карлос Де Пена – 3.55
  • Николай Шапаренко – 3.55
  • Сергей Сидорчук – 3.55
  • Олег Вишневский – 4.50
  • Рустам Ахмедзаде – 6.50
  • Дмитрий Билоног – 6.50

"Динамо" – "Минай"

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • будет пенальти – 2.80
  • красная карточка – 3.70
  • Динамо выиграет в 4 и больше гола – 3.85
  • гол в первые 10 минут – 4.30
  • Минай не проиграет – 5.80
  • один из игроков оформит хет-трик – 9.00

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы чемпионата Украины. Киевляне делят первое место с Шахтером, опережая принципиального соперника лишь по разнице мячей.

Минай же борется за выживание и на данный момент идут на 14 месте (зона плей-аут). Правда, Ингулец имеет столько же баллов (10), но сыграл на матч меньше. Правда, до спасительной зоны (12 место) всего три балла.

В первом круге команды проводили встречу на НСК "Олимпийский" в августе и тогда Динамо уверенно одолело Минай со счетом 2:0. Голами отметились Буяльский и Рамирес.

К слову, в первом круге закарпатцы уже отбирали очки у фаворитов. В гостях Минай отобрал очки у Зари (1:1), а затем дома сыграл вничью с Шахтером с тем же счетом.

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