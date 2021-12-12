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Піти лідером на зиму: чи зможе Динамо взяти гору над Зорею?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
12 грудня, 12:05
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Київський клуб є фаворитом у дуелі з бронзовим призером УПЛ. У разі перемоги у 2 та більше м'ячі Динамо стане зимовим чемпіоном.
Тренер Динамо Мірча Луческу
Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

Сьогодні відбудеться поєдинок 18 туру УПЛ за участю чемпіона України. Київське Динамо зіграє вдома з луганською Зорею . Зустріч пройде у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок – о 17:00.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Зоря буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у столичній битві.

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На думку букмекерської компанії Parimatch, явним фаворитом зустрічі є команда Мірчі Луческу. Ставки на перемогу киян приймаються за 1.36, тоді як на підопічних Скрипника виставлено коефіцієнт 8.90. Нічия ж оцінюється приблизно в 4.90.

Динамо має намір утримати лідерство в УПЛ після звітного туру
Динамо має намір утримати лідерство в УПЛ після звітного туру / Фото: официальный сайт УПЛ

Також букмекери вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.75, тоді як на "менше" можна поставити за 2.07. Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

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  • буде пенальті – 2.50
  • червона картка – 2.65
  • Зоря не програє – 3.15
  • Динамо виграє в 3 і більше голів – 3.55
  • Зоря відкриє рахунок – 3.75
  • буде автогол – 9.00

Цього тижня Динамо остаточно залишило єврокубки, а сьогодні проведе останню гру 2021 року. цей кияни відстають на три очки від Шахтаря, який учора насилу здолав у гостях Олександрію.

Перемога дозволить "біло-синім" порівнятись по балах із донеччанами. А якщо кияни виграють із різницею у 2 і більше голів, то підуть на зимову перерву у ролі лідера таблиці.

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Зоря ж посідає четверте місце у чемпіонаті України і саме на ньому луганчани залишаться зимувати. До Дніпра-1 аж 5 очок, а Ворскла вже точно не обжене команду Скрипника після вчорашньої осічки у Львові.

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