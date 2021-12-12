Уйти лидером на зиму: сможет ли Динамо взять верх над Зарей?

Киевский клуб является фаворитом в дуэли с бронзовым призером УПЛ. В случае победы в 2 и более мяча Динамо станет зимним чемпионом

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters

Сегодня состоится поединок 18-го тура УПЛ с участием чемпиона Украины. Киевское Динамо сыграет дома с луганской Зарей. Встреча пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало – в 17:00.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Заря будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в столичной битве.

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По мнению букмекерской компании Parimatch, явным фаворитом встречи является команда Мирчи Луческу. Ставки на победу киевлян принимаются за 1.36, тогда как на подопечных Скрипника выставлен коэффициент 8.90. Ничья же оценивается примерно в 4.90.

Динамо намерено удержать лидерство в УПЛ после отчетного тура / Фото: официальный сайт УПЛ

Также букмекеры верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.75, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.07. Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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будет пенальти – 2.50

красная карточка – 2.65

Заря не проиграет – 3.15

Динамо выиграет в 3 и больше гола – 3.55

Заря откроет счет – 3.75

будет автогол – 9.00

На этой неделе Динамо окончательно покинуло еврокубки, а сегодня проведет последнюю игру 2021 года. На данный момент киевляне отстают на три очка от Шахтера, который вчера с трудом одолел в гостях Александрию.

Победа позволит "бело-синим" поравняться по баллам с дончанами. А если киевляне выиграют с разницей в 2 и более голов, то уйдут на зимний перерыв в роли лидера таблицы.

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Заря же занимает четвертое место в чемпионате Украины и именно на нем луганчане и останутся зимовать. До Днепра-1 аж 5 очков, а Ворскла уже точно не обгонит команду Скрипника после вчерашней осечки во Львове.