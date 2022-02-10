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СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Україна боротиметься за медалі у скелетоні: де дивитися і які шанси на золото Олімпіади-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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10 лютого, 00:31
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Владислав Гераскевич представить Україну у чоловічих змаганнях зі скелетону. Прогноз букмекерів на його успіх на Олімпійських Іграх

У Пекіні у розпалі проходить зимова Олімпіада-2022. 2,8 тисячі спортсменів з'їхалися з усього світу, щоб розіграти 109 комплектів медалей.

Серед них і збірна України, яку представлять 45 спортсменів. Щоправда, їхні шанси на медалі є вкрай низькими. Букмекери взагалі вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпійських іграх.

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Сьогодні наша країна буде представлена у шести дисциплінах, у тому числі свою боротьбу за медаль розпочне наш спортсмен у скелетоні Владислав Гераскевич.

Владислав Гераскевич

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Чоловічі змагання будуть поділені на два дні. У четвер на нас чекає перший та другий заїзди, тоді як у п'ятницю відбудеться заїзд та фінал, де й будуть розіграні медалі.

Тим часом компанія Parimatchоцінила шанси Гераскевича на успіх. Із 11 доступних кандидатів українець має найменше шансів, Коефіцієнт на нього аж 250.00. Головними фаворитами є представники Німеччини та Латвії:

  • Крістофер Гротхер (Німеччина) – 3.50
  • Мартінс Дукурс (Латвія) 4.20
  • Алекс Юнг (Німеччина) 5.00
  • Олександр Третьяков (ОКР) – 5.00
  • Ген Веньцян (Китай) – 6.00

Зазначимо, що старт змагання запланований на 03:30 за київським часом, тоді як фінал розпочнеться у п'ятницю о 15:55. У прямій трансляції турнір буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

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