Знімаємо рожеві окуляри? Букмекери оцінили ймовірність виходу України на ЧС-2022

Наша команда є андердогом у боротьбі за вихід на катарський Мундіаль, проте жеребкування може змінити шанси команд

Збірна України мріє вирушити до Катару на ЧС-2022 / Фото: УАФ

Вчора збірна України з футболу виграла в гостях у Боснії та Герцеговини та вийшла в раунд плей-офф відбору на ЧС-2022. Перемогу команді Олександра Петракова принесли голи Олександра Зінченка та Артема Довбика.

Тепер "синьо-жовтим" потрібно буде пройти двох суперників для того, щоб поїхати до Катару через рік. Букмекери вже оцінили можливість виходу України на Мундіаль.

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На їхню думку, шансів на успіх у нашої команди мало. Коефіцієнт на прохід України на ЧС становить 3.50, тоді як невдача в стикових іграх оцінюється в 1.34.

Українці вирвали путівку в плей-оф ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Жеребкування раунду плей-офф відбудеться 26 листопада у Цюриху. Першим суперником України може стати Португалія, Італія, Шотландія, Швеція або Уельс. Цей поєдинок наша команда точно проведе у гостях та пройде він 25/26 березня 2022 року.

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Якщо ж наша команда зуміє здолати одного із цих суперників, то вийде у фінал плей-офф (28/29 березня). Там нашими опонентами можуть стати також одна з перерахованих збірних, або ж одна з несіяних команд (Туреччина, Польща, Австрія, Чехія, Північна Македонія).

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Зазначимо, що вже визначились 13 учасників чемпіонату світу із 32-х. Окрім господарів Катару, на турнір уже пройшли Німеччина, Данія, Англія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Нідерланди, Бразилія та Аргентина.