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Снимаем розовые очки? Букмекеры оценили вероятность выхода Украины на ЧМ-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
17 ноября, 11:50
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Наша команда является андердогом в борьбе за выход на катарский Мундиаль, однако скорая жеребьевка может изменить шансы команд
Сборная Украины мечтает отправиться в Катар на ЧМ-2022
Сборная Украины мечтает отправиться в Катар на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Вчера сборная Украины по футболу выиграла в гостях у Боснии и Герцеговины и вышла в раунд плей-офф отбора на ЧМ-2022. Победу команде Александра Петракова принесли голы Александра Зинченко и Артема Довбика.

Теперь же "сине-желтым" нужно будет пройти двух соперников для того, чтобы поехать в Катар через год. Букмекеры уже оценили вероятность выхода Украины на Мундиаль.

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По их мнению, шансов на успех у нашей команды мало. Коэффициент на проход Украины на ЧМ составляет 3.50, тогда как неудача в стыковых играх оценивается в 1.34.

Украины вырвали путевку в плей-офф ЧМ-2022
Украины вырвали путевку в плей-офф ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 26 ноября в Цюрихе. Первым соперником Украины может стать Португалия, Италия, Шотландия, Швеция или Уэльс. Этот поединок наша команда точно проведет в гостях и пройдет он 25/26 марта 2022 года.

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Если же наша команда сумеет одолеть одного из этих соперников, то выйдет в финал плей-офф (28/29 марта). Там нашими оппонентами могут стать также одна из выше перечисленных сборных, либо же одна из несеяных команд (Турция, Польша, Австрия, Чехия, Северная Македония).

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Отметим, что уже определились 13 участников чемпионата мира из 32-х. Помимо хозяев Катара, на турнир уже прошли Германия, Дания, Англия, Швейцария, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Нидерланды, Бразилия и Аргентина.

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