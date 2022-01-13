Шевченка на межі звільнення: сьогодні Мілан може позбавити українця роботи у Дженоа

Кирило Круторогов ставить на те, що Мілан всуху здолає Дженоа. Анонс та прогноз на матч Кубка Італії

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Сьогодні, 13 січня, у Кубку Італії відбудуться поєдинки 1/8 фіналу. Основну увагу українців буде прикуто до стадіону "Сан-Сіро", де Мілан прийме Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

Мілан – Дженоа

13 січня, четвер, о 22:00, Футбол 1

Котирування Parimatch на результат: 1.30 – 5.50 – 9.70

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Досить незабаром після призначення на пост алленаторе генуезців поповзли чутки про можливу відставку Андрія Шевченка. Поразка від Спеції на вихідних стала великим ударом для перспектив команди на збереження прописки в Серії А, а якість гри проти найсильнішого суперника відверто розчарувала.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Хоча сам Шевченко був відсутній у технічній зоні через позитивний тест на коронавірус. Тепер на грифонів чекає найскладніший виїзд до суперника, виступаючи у складі якого Шева і став зіркою футболу. У чемпіонаті ці команди зустрічалися півтора місяця тому та "россонері" здобули впевнену перемогу (3:0) на виїзді.

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На цей момент у команди Піолі три виграні матчі чемпіонату поспіль і друге місце у турнірній таблиці з відставанням від Інтера на одне очко, але зігравши на гру більше. Для червоно-чорних ця стадія Копа Італія перша в поточному сезоні.

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У лазареті у них Кьяєр та Пеллегрі, поїхали на Кубок Африки Кессьє, Беннасер та Балло-Туре, а під питанням участь через коронавірус Калабрії, Романьолі та Кастільєхо.

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Дженоа ж у попередньому раунді Кубка здолала Салернітану. Ця перемога є єдиною під керівництвом Шевченка та єдиною у 15 матчах. Максимович, Бехрамі, Каллон, Крішіто та Біраскі не зіграють, а участь Серпі під питанням.

ПРОГНОЗ: На жаль, шанси генуезців просто не видно. Мілан переможе і не пропустить.

Котирування Parimatch на цей результат: