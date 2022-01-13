Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ "Заминированы" все школы 🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Шевченко на грани увольнения: сегодня Милан может лишить украинца работы в Дженоа

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 07:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кирилл Круторогов ставит на то, что Милан всухую одолеет Дженоа. Анонс и прогноз на матч Кубка Италии
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Сегодня, 13 января, в Кубке Италии пройдут поединки 1/8 финала. Основное внимание украинцев будет приковано к стадиону "Сан-Сиро", где Милан примет Дженоа под руководством Андрея Шевченко. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

МИЛАН – ДЖЕНОА
13 января, четверг, в 22:00, Футбол 1
Котировки Parimatch на результат: 1.30 – 5.50 – 9.70

Реклама

Достаточно скоро после назначения на пост алленаторе генуэзцев поползли слухи о возможной отставке Андрея Шевченко. Поражение от Специи на выходных стало большим ударом для перспектив команды на сохранение прописки в Серии А, а качество игры против не самого сильного соперника откровенно разочаровало.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Хотя сам Шевченко отсутствовал в технической зоне из-за положительного теста на коронавирус. Теперь "грифонов" ожидает сложнейший выезд к сопернику, выступая в составе которого Шева и стал звездой футбола. В чемпионате эти команды встречались полтора месяца назад и "россонери" добыли уверенную победу (3:0) на выезде.

Реклама

На данный момент у команды Пиоли три выигранных матча чемпионата кряду и второе место в турнирной таблице с отставанием от Интера на одно очко, но сыграв на игру больше. Для "красно-черных" эта стадия Копа Италия первая в текущем сезоне.

Читайте также: Интер в безумном матче выиграл Суперкубок Италии

В лазарете у них Кьяер и Пеллегри, уехали на Кубок Африки Кессье, Беннасер и Балло-Туре, а под вопросом участие из-за коронавируса Калабрии, Романьоли и Кастильехо.

Реклама

Дженоа же в предыдущем раунде Кубка одолела Салернитану. Эта победа является единственной под руководством Шевченко и единственной в 15 матчах. Максимович, Бехрами, Каллон, Кришито и Бираски не сыграют, а участие Серпе под вопросом.

ПРОГНОЗ: Увы, шансы генуэзцев попросту не видны. Милан победит и не пропустит.

Котировки Parimatch на этот результат:

  • Милан выиграет всухую – 1.96

Poll Parimatch
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекер
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Атлетико

Сегодня

21:00

Атлетик

2.02

3.30

4.20

Ливерпуль

Сегодня

21:45

Арсенал

1.91

3.95

3.85

Милан

Сегодня

22:00

Дженоа

1.31

5.40

9.30
Опрос
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять