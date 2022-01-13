Шевченко на грани увольнения: сегодня Милан может лишить украинца работы в Дженоа

Кирилл Круторогов ставит на то, что Милан всухую одолеет Дженоа. Анонс и прогноз на матч Кубка Италии

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Сегодня, 13 января, в Кубке Италии пройдут поединки 1/8 финала. Основное внимание украинцев будет приковано к стадиону "Сан-Сиро", где Милан примет Дженоа под руководством Андрея Шевченко. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

МИЛАН – ДЖЕНОА

13 января, четверг, в 22:00, Футбол 1

Котировки Parimatch на результат: 1.30 – 5.50 – 9.70

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Достаточно скоро после назначения на пост алленаторе генуэзцев поползли слухи о возможной отставке Андрея Шевченко. Поражение от Специи на выходных стало большим ударом для перспектив команды на сохранение прописки в Серии А, а качество игры против не самого сильного соперника откровенно разочаровало.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Хотя сам Шевченко отсутствовал в технической зоне из-за положительного теста на коронавирус. Теперь "грифонов" ожидает сложнейший выезд к сопернику, выступая в составе которого Шева и стал звездой футбола. В чемпионате эти команды встречались полтора месяца назад и "россонери" добыли уверенную победу (3:0) на выезде.

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На данный момент у команды Пиоли три выигранных матча чемпионата кряду и второе место в турнирной таблице с отставанием от Интера на одно очко, но сыграв на игру больше. Для "красно-черных" эта стадия Копа Италия первая в текущем сезоне.

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В лазарете у них Кьяер и Пеллегри, уехали на Кубок Африки Кессье, Беннасер и Балло-Туре, а под вопросом участие из-за коронавируса Калабрии, Романьоли и Кастильехо.

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Дженоа же в предыдущем раунде Кубка одолела Салернитану. Эта победа является единственной под руководством Шевченко и единственной в 15 матчах. Максимович, Бехрами, Каллон, Кришито и Бираски не сыграют, а участие Серпе под вопросом.

ПРОГНОЗ: Увы, шансы генуэзцев попросту не видны. Милан победит и не пропустит.

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