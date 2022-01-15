Шевченко може поїхати до Росії: де опиниться українець після фіаско у Дженоа

Екс-наставника збірної України розглядають як кандидата на тренера збірної Польщі. Які шанси?

Шевченко нічого не міг вдіяти з таким побором гравців / Фото: Getty Images

Сьогодні Андрій Шевченко втратив роботу в Дженоа. Екс-наставник збірної України пропрацював у генуезькому клубі трохи більше двох місяців.

Результати команди при цьому бажали кращого. Дженоа при українці провела 11 матчів, у яких здобула одну перемогу за трьох нічиїх та семи поразок. Команда йде в зоні вильоту Серії А на 19-му місці, відстаючи від рятувальної зони на п'ять очок.

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Ще до виходу з клубу Андрія Миколайовича сватали до збірної Польщі, яку раптово покинув Пауло Соуза. "Кадра" поки що не знайшла наставника, тому союз сторін все ще вірогідний. Втім, букмекери не дуже вірять у такий прихід.

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Коефіцієнт на те, що наступним тренером збірної Польщі буде Андрій Шевченко, дорівнює аж 10.00 (ймовірність приблизно 9%). А ось на те, що він не очолить Роберта Левандовскі та компанію, коефіцієнт всього 1.04 (91%).

Нагадаємо, що в березні поляки чекають ігри плей-офф за вихід на чемпіонат світу. Першим суперником стане збірна Росії (матч на виїзді), а у разі успіху з нашими північними сусідами Польща посперечається за путівку до Катару зі Швецією чи Чехією.

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Відмітимо, що фанати Дженоа вимагають повернути Шевченка. Уболівальники впевнені, що клуб прогресував. До речі, одним із варіантів для Андрія Миколайовича є київське Динамо.