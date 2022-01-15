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Шевченко может отправиться в Россию: где окажется украинец после фиаско в Дженоа

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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15 января, 18:05
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Экс-наставника сборной Украины рассматривают в качестве кандидата на тренера сборной Польши. Каковы шансы?
Шевченко ничего не мог сделать с таким побором игроков
Шевченко ничего не мог сделать с таким побором игроков / Фото: Getty Images

Сегодня Андрей Шевченко лишился работы в Дженоа. Экс-наставник сборной Украины проработал в генуэзском клубе чуть более двух месяцев.

Результаты команды при этом оставляли желать лучшего. Дженоа при украинце провела 11 матчей, в которых добыла одну победу при трех ничьих и семи поражениях. Команда идет в зоне вылета Серии А на 19 месте, отставая от спасительной зоны на пять очков.

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Читайте также: Почему Шевченко провалился в Дженоа

Еще до ухода из клуба Андрея Николаевича сватали в сборную Польши, которую внезапно покинул Пауло Соуза. "Кадра" пока не нашла наставника, поэтому союз сторон все еще вероятен. Впрочем, букмекеры не сильно верят в такой приход.

Андрей Шевченко

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Коэффициент на то, что следующим тренером сборной Польши будет Андрей Шевченко, равен аж 10.00 (вероятность примерно 9%). А вот на то, что он не возглавит Роберта Левандовски и компанию, коэффициент всего 1.04 (91%).

Напомним, что в марте полякам предстоят игры плей-офф за выход на чемпионат мира. Первым соперником станет сборная России (матч на выезде), а в случае успеха с нашими северными соседями Польша поспорит за путевку в Катар со Швецией или Чехией.

Отметим, что фанаты Дженоа требуют вернуть Шевченко. Болельщики уверены, что клуб прогрессировал. К слову, одним из вариантов для Андрея Николаевича является киевское Динамо.

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