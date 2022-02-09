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СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Росія – Швейцарія: де дивитися хокей на Олімпіаді-2022 та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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9 лютого, 09:48
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Групова стадія хокейного чоловічого турніру розпочнеться вже сьогодні матчем ОКР проти Швейцарії. Прогноз букмекерів на хокей на Олімпійських іграх
Дмитро Орлов – захисник збірної ОКР (Росії)
Дмитро Орлов – захисник збірної ОКР (Росії) / Фото: Getty Images

Сьогодні на Олімпіаді-2022 стартує турнір із хокею з шайбою серед чоловіків. За медалі змагатимуться 12 збірних, які розділилися на три групи по чотири команди.

А: Канада, США, Німеччина, Китай
В: ОКР, Чехія, Швейцарія, Данія
З: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія

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До чвертьфіналу безпосередньо пройдуть переможці груп, а також один віце-чемпіон, який набере найбільшу кількість очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф, щоб визначити ще чотирьох учасників 1/4 фіналу. Далі – звична всім система плей-офф.

Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків
Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудуться два поєдинки групи В. Команда ОКР (Росія) зіграє зі Швейцарією, тоді як чехи зіграють із данцями. Букмекери оцінили шанси команд у цих поєдинках.

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На думку Parimatch, явними фаворитами є ОКР та Чехія. Коефіцієнт на перемогу перших складає 1.47, тоді як на Чехію – 1.45.

МАТЧ 1 Х 2
ОКР – Швейцарія 1.475.205.80
Чехія – Данія 1.455.105.90

До речі, раніше були названі фаворити олімпійського турніру з хокею. На думку букмекерів, найбільші шанси на золото у росіян, а також фінів та шведів.

Зазначимо, що старт матчу ОКР – Швейцарія намічено на 10:40 за київським часом, тоді як гра Чехія – Данія розпочнеться о 15:10. У прямій трансляції матчі будуть доступні на телеканалі Eurosport 1, а також на платформі OLL.TV.

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