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Роналду женеться за Лігою чемпіонів: чи зможе Манчестер Юнайтед продовжити успішну серію?

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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20 лютого, 08:47
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Кирило Круторогов ставить на те, що МЮ обіграє Лідс у матчі з мінімумом голів. Анонс та прогноз на поєдинок чемпіонату Англії
Роналду та компанія борються за ТОП-4
Роналду та компанія борються за ТОП-4 / Фото: Getty Images

Вчора у чемпіонаті Англії стартував 26-й тур АПЛ, а сьогодні пройдуть два матчі. У першому поєдинку дня змагатимуться Лідс та Манчестер Юнайтед. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЛІДС – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
20 лютого, неділя, о 16:00, Setanta Sports
Котирування Parimatch на результат: 4.10 – 4.00 – 1.84

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Зустріч двох суперників, що відверто буксують, які займають місця, що не відповідають очікуванням. Лідс замість боротьби за єврокубки виборює збереження прописки.

Вони йдуть на 15-му місці Прем'єр-ліги, випереджаючи суперників із зони вильоту лише на шість очок. Команду Б'єлси відверто лихоманить – в останніх десяти матчах усіх турнірів вони перемогли лише двічі.

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В останніх трьох турах АПЛ примудрилися програти всуху та організували перестрілку з Астон Віллою (3:3). Сем Грінвуд, Бемфорд, Фірпо, Купер і Філліпс вже тривалий час у лазареті.

МЮ розташовується в зоні Ліги чемпіонів, маючи перевагу над переслідувачами у два очки. За Рангника команда грає дуже прагматично, що вболівальникам не надто подобається.

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Ральф Рангнік очолив Манчестер Юнайтед
Ральф Рангнік очолив Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

В останніх шести турах чемпіонату вона не програла жодного разу, але тричі зіграла внічию. Кавані та Матіч мають пошкодження, а Мейсона Грінвуда відсторонено від роботи з командою через звинувачення з боку його дівчини в насильстві.

ПРОГНОЗ: Думаю, МЮ переможе, але на феєрію не чекаю – ТМ 2,5.

Котирування Parimatchна ці результати:

  • перемога Манчестер Юнайтед – 1.84
  • тотал менше 2,5 – 2.37

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26
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