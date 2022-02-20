Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Роналду гонится за Лигой чемпионов: сможет ли Манчестер Юнайтед продлить удачную серию?

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 февраля, 08:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кирилл Круторогов ставит на то, что МЮ обыграет Лидс в матче с минимумом голов. Анонс и прогноз на поединок чемпионата Англии
Роналду и компания борятся за ТОП-4
Роналду и компания борятся за ТОП-4 / Фото: Getty Images

Вчера в чемпионате Англии стартовал 26-й тур АПЛ, а сегодня пройдут два матча. В первом поединке дня сразятся Лидс и Манчестер Юнайтед. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЛИДС – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
20 февраля, воскресенье, в 16:00, Setanta Sports
Котировки Parimatch на результат: 4.10 – 4.00 – 1.84

Реклама

Встреча двух откровенно буксующих соперников, которые занимают места, не соответствующие ожиданиям. Лидс вместо борьбы за еврокубки борется за сохранение прописки.

Они идут на 15-м месте Премьер-лиги, опережая соперников из зоны вылета лишь на шесть очков. Команду Бьелсы откровенно лихорадит – в последних десяти матчах всех турниров они победили лишь дважды.

Реклама

Читайте также: Жена украинского футболиста оскандалилась из-за призыва дружить с россиянами

В последних трех турах АПЛ умудрились проиграть всухую и организовали "перестрелку" с Астон Виллой (3:3). Сэм Гринвуд, Бэмфорд, Фирпо, Купер и Филлипс уже длительное время в лазарете.

МЮ располагается в зоне Лиги чемпионов, имея преимущество над преследователями в два очка. При Рангнике команда играет весьма прагматично, что болельщикам не слишком нравится.

Реклама

Ральф Рангник возглавил Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник возглавил Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

В последних шести турах чемпионата она не проиграла ни разу, но трижды сыграла вничью. Кавани и Матич имеют повреждения, а Мэйсон Гринвуд отстранен от работы с командой из-за обвинений со стороны его девушки в насилии.

ПРОГНОЗ: Думаю, МЮ победит, но феерии не жду – ТМ 2,5.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • победа Манчестер Юнайтед – 1.84
  • тотал меньше 2,5 – 2.37

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости букмекеров
Показать еще
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Челси

22 февр

22:00

Лилль

1.33

5.40

10.00

Вильярреал

22 февр

22:00

Ювентус

2.70

3.25

2.80

Бенфика

23 февр

22:00

Аякс

4.00

3.95

1.96

Атлетико

23 февр

22:00

Манчестер Юнайтед

2.48

3.15

3.15
Опрос
Премьер Лига ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Пятница, 25 февраля
14:00
Суббота, 26 февраля
14:00
17:00
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять