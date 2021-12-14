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Перша перемога Шевченка? Дженоа – фаворит важливого матчу у Кубку Італії

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
14 грудня, 11:15
В закладинки
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Підопічні українця мають більше шансів у битві проти Салернітани. Переможець дуелі вийде до 1/8 фіналу на Мілан
Андрій Шевченко починає гонитву за Кубком Італії
Андрій Шевченко починає гонитву за Кубком Італії

Сьогодні відбудуться поєдинки 1/16 фіналу Кубка Італії. В одному з поєдинків продовжить свій шлях у турнірі команда Андрія Шевченка. Дженоа прийме вдома Салернітану. Зустріч пройде у Генуї на стадіоні "Луїджі Фераріс". Початок – о 22:00.

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Букмекери назвали переможця дуелі. На думку Parimatch, Дженоа має більше шансів на вихід до 1/8 фіналу. Коефіцієнт на прохід підопічних Андрія Шевченка становить 1.45, тоді як на гостей можна поставити за 2.60.

Андрій Шевченко. Фото ФК Дженоа
Андрій Шевченко. Фото ФК Дженоа

Крім того, експерти не дуже вірять у велику кількість голів у поєдинку. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 2.00, тоді як на "менше" можна поставити за 1.76. Якщо ви вважаєте, що обидві команди зможуть відзначитися, то ваш коефіцієнт 1.89.

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У серпні команди вже встигли пройти по одному супернику у першому раунді турніру. Салернітана досить впевнено обіграла Реджіну (2:0), тоді як Дженоа змусила понервувати своїх уболівальників.

Підтримка у Дженоа буде і в Турині
Підтримка у Дженоа буде і в Турині

До 10-ї хвилини "грифони" програвали Перуджі з рахунком 0:2, однак зуміли здійснити камбек і забити три м'ячі до кінця основного часу. І ось тепер Дженоа та Салернітана позмагаються за путівку до 1/8 фіналу, де переможцю пари доведеться битися з Міланом.

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