Перша перемога Шевченка? Дженоа – фаворит важливого матчу у Кубку Італії

Підопічні українця мають більше шансів у битві проти Салернітани. Переможець дуелі вийде до 1/8 фіналу на Мілан

Андрій Шевченко починає гонитву за Кубком Італії

Сьогодні відбудуться поєдинки 1/16 фіналу Кубка Італії. В одному з поєдинків продовжить свій шлях у турнірі команда Андрія Шевченка. Дженоа прийме вдома Салернітану. Зустріч пройде у Генуї на стадіоні "Луїджі Фераріс". Початок – о 22:00.

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Букмекери назвали переможця дуелі. На думку Parimatch, Дженоа має більше шансів на вихід до 1/8 фіналу. Коефіцієнт на прохід підопічних Андрія Шевченка становить 1.45, тоді як на гостей можна поставити за 2.60.

Андрій Шевченко. Фото ФК Дженоа

Крім того, експерти не дуже вірять у велику кількість голів у поєдинку. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 2.00, тоді як на "менше" можна поставити за 1.76. Якщо ви вважаєте, що обидві команди зможуть відзначитися, то ваш коефіцієнт 1.89.

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У серпні команди вже встигли пройти по одному супернику у першому раунді турніру. Салернітана досить впевнено обіграла Реджіну (2:0), тоді як Дженоа змусила понервувати своїх уболівальників.

Підтримка у Дженоа буде і в Турині

До 10-ї хвилини "грифони" програвали Перуджі з рахунком 0:2, однак зуміли здійснити камбек і забити три м'ячі до кінця основного часу. І ось тепер Дженоа та Салернітана позмагаються за путівку до 1/8 фіналу, де переможцю пари доведеться битися з Міланом.