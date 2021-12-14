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Первая победа Шевченко? Дженоа – фаворит важного матча в Кубке Италии

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
14 декабря, 11:15
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Подопечные украинца имеют больше шансов в битве против Салернитаны. Победитель дуэли выйдет в 1/8 финала на Милан
Андрей Шевченко начинает погоню за Кубком Италии
Андрей Шевченко начинает погоню за Кубком Италии

Сегодня состоятся поединки 1/16 финала Кубка Италии. В одном из поединков продолжит свой путь в турнире команда Андрея Шевченко – Дженоа примет дома Салернитану. Встреча пройдет в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало – в 22:00.

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Букмекеры назвали фаворита дуэли. По мнению Parimatch, Дженоа имеет больше шансов на выход в 1/8 финала. Коэффициент на проход подопечных Андрея Шевченко составляет 1.45, тогда как на гостей можно поставить за 2.60.

Андрей Шевченко. Фото ФК Дженоа
Андрей Шевченко. Фото ФК Дженоа

Кроме того, эксперты не сильно верят в большое количество голов в поединке. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 2.00, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.76. Если же вы считаете, что обе команды смогут отличиться, то ваш коэффициент 1.89.

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В августе команды уже успели пройти по одному сопернику в первом раунде турнира. Салернитана довольно уверенно обыграла Реджину (2:0), тогда как Дженоа заставила понервничать своих болельщиков.

Поддержка у Дженоа будет и в Турине
Поддержка у Дженоа будет и в Турине

К 10-й минуте "грифоны" проигрывали Перудже со счетом 0:2, однако сумели осуществить камбэк и забить три мяча до конца основного времени. И вот теперь Дженоа и Салернитана оспорят путевку в 1/8 финала, где победителю пары придется сразиться с Миланом.

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