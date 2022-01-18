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Пенсіонери їдуть у гості до Поттера: де дивитись матч Брайтон – Челсі та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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18 січня, 08:05
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Англії. Лондонці проведуть свій матч 24 туру АПЛ на три тижні раніше через участь у Клубному чемпіонаті світу
У першій очній дуелі сезону Челсі та Брайтон розписали нічию 1:1
У першій очній дуелі сезону Челсі та Брайтон розписали нічию 1:1 / Фото: Getty Images

Сьогодні в АПЛ відбудеться перенесений матч 24 туру. У ньому зійдуться Брайтон та Челсі, який під час уїк-енду цього туру гратиме на Клубному чемпіонаті світу. Поєдинок пройде у Брайтоні на стадіоні "Фалмер". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Брайтон – Челсі? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Брайтон – Челсі онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Трансляція Брайтон – Челсі
дивiться на olltv
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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, "сині" є фаворитами дуелі. Котирування на перемогу Челсі рівні 1.77, тоді як на Брайтон 5.20. Коефіцієнт на нічию становить 3.60. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Брайтона – 19%
  • нічия – 27%
  • перемога Челсі – 54%

Брайтон жваво розпочав сезон із чотирьох перемог у 5-ти матчах. Проте потім команда Грема Поттера потрапила в 11-матчеву безвиграшну серію, яку вдалося перервати лише напередодні Нового Року. Наразі "чайки" йдуть на дев'ятій позиції, відстаючи від єврокубкової зони на 4 бали.

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Челсі ж довго залишався в чемпіонських перегонах і навіть деякий час лідирував у турнірній таблиці. Втім, лише одна перемога в останніх 6 іграх АПЛ відкинули команду Тухеля на третю позицію. Остаточно "пенсіонери" попрощалися з мріями про золото після поразки від Манчестер Сіті минулого туру (0:1).

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О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
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