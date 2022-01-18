Пенсионеры едут в гости к Поттеру: где смотреть матч Брайтон – Челси и кто фаворит

Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Лондонцы проведут свой матч 24 тура АПЛ на три недели раньше из-за участия в Клубном чемпионате мира

В первой очной дуэли сезона Челси и Брайтон расписали ничью 1:1 / Фото: Getty Images

Сегодня в АПЛ состоится перенесенный матч 24-го тура. В нем сойдутся Брайтон и Челси, который во время уикенда данного тура будет играть на Клубном чемпионате мира. Поединок пройдет в Брайтоне на стадионе "Фалмер". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Брайтон – Челси? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Брайтон – Челси онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, "синие" являются фаворитами дуэли. Котировки на победу Челси равны 1.77, тогда как на Брайтон – 5.20. Коэффициент на ничью составляет 3.60. Вероятность результата матча в процентах:

победа Брайтона – 19%

ничья – 27%

победа Челси – 54%

Брайтон резво начал сезон с четырех побед в 5-ти матчах. Однако затем команда Грэма Поттера угодила в 11-матчевую безвыигрышную серию, которую удалось прервать лишь накануне Нового Года. Сейчас "чайки" идут на девятой позиции, отставая от еврокубковой зоны на 4 балла.

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Челси же долго оставался в чемпионской гонке и даже некоторое время лидировал в турнирной таблице. Впрочем, всего одна победа в последних 6-ти играх АПЛ отбросили команду Тухеля на третью позицию. Окончательно "пенсионеры" попрощались с мечтами о золоте после поражения от Манчестер Сити в прошлом туре (0:1).