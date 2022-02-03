Помститися за Суперкубок: чи зможе Атлетік взяти реванш у Реала?

Кирило Круторогов ставить на те, що Атлетік та Реал зіграють внічию в основний час і далі пройде клуб із Більбао. Анонс та прогноз на матч Кубка Іспанії

Реал та Атлетік - суперники з фіналу Суперкубка Іспанії / Фото: Getty Images

Сьогодні ввечері пройдуть два чвертьфінальні матчі Кубка Іспанії. У центральному поєдинку турніру Атлетік зіграє з Реалом. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТЛЕТІК – РЕАЛ

3 лютого, четвер, о 22:30, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 2.95 – 3.45 – 2.48

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Ще один варіант Ель-Класіко у рамках чвертьфіналу Копа дель Рей. На попередніх стадіях баски вибили Атлетіко Манчу та Барселону в овертаймі, а Реал здолав Алькояно та Ельче також у додатковий час.

За зиму ці команди вже зустрічалися двічі – у чемпіонаті та у вирішальному матчі за Суперкубок країни. В обох переможцями ставали мадридці. У Ла Лізі "вершкові" очолюють турнірну таблицю, випереджаючи Севілью на чотири очки.

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Бензема та Вінісіус оформили по дублю у ворота Валенсії / Фото: Getty Images

Тоді як Атлетік йде дев'ятим із відставанням від зони єврокубків на три бали. Реалу не допоможе дискваліфікований Марсело, а також травмовані Менді, Вальєхо та Діас. У воротах сподіваємось побачити нашого Андрія Луніна, який грав у обох попередніх матчах Кубка.

У "левів" кадрових втрат немає. В останніх шести домашніх матчах усіх турнірів у них дві перемоги та три поразки. Цікаво, що Реал не вигравав Кубок Короля з 2014 року, а у фінал попадав 39 разів.

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Стільки ж, скільки й Атлетік. Причому баски діставались вирішального матчу у двох попередніх сезонах, але обов'язково програвали. Їхній останній кубковий трофей датований 1984 роком.

ПРОГНОЗ: Реал виглядає фаворитом, але для Атлетіка цей матч, ще й на своєму полі, головний цього сезону. Не виключаю, що основний час завершиться нічиєю, а потім перемогою басків або ж вони виграють без овертаймів.

Котирування Parimatch на ці результати: