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Отомстить за Суперкубок: сможет ли Атлетик взять реванш у Реала?

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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3 февраля, 07:47
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Атлетик и Реал сыграют вничью в основное время и дальше пройдет клуб из Бильбао. Анонс и прогноз на матч Кубка Испании
Реал и Атлетик - соперники по финалу Суперкубка Испании
Реал и Атлетик - соперники по финалу Суперкубка Испании / Фото: Getty Images

Сегодня вечером пройдут два четвертьфинальных матча Кубка Испании. В центральном поединке турнира Атлетик сразится с Реалом. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТЛЕТИК – РЕАЛ
3 февраля, четверг, в 22:30, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 2.95 – 3.45 – 2.48

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Еще один вариант Эль-Класико в рамках четвертьфинала Копа дель Рей. На предыдущих стадиях баски выбили Атлетико Манчу и Барселону в овертайме, а Реал одолел Алькояно и Эльче также в дополнительное время.

За зиму эти команды уже встречались дважды – в чемпионате и в решающем матче за Суперкубок страны. В обоих победителями становились мадридцы. В Ла Лиге "сливочные" возглавляют турнирную таблицу, опережая Севилью на четыре очка.

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Бензема и Винисиус оформили по дублю в ворота Валенсии
Бензема и Винисиус оформили по дублю в ворота Валенсии / Фото: Getty Images

Тогда как Атлетик идет девятым с отставанием от зоны еврокубков на три балла. Реалу не поможет дисквалифицированный Марсело, а также травмированные Менди, Вальехо и Диас. В воротах надеемся увидеть нашего Андрея Лунина, который играл в обоих предыдущих матчах Кубка.

У "львов" кадровых потерь нет. В последних шести домашних матчах всех турниров у них две победы и три поражения. Интересно, что Реал не выигрывал Кубок Короля с 2014 года, а в финал попадал 39 раз.

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Столько же, сколько и Атлетик. Причем баски добирались до решающего матча в двух предыдущих сезонах, но обязательно проигрывали. Их последний кубковый трофей датирован 1984 годом.

ПРОГНОЗ: Реал выглядит фаворитом, но для Атлетика этот матч, еще и на своем поле, главный в текущем сезоне. Не исключаю, что основное время завершится ничьей, а затем победой басков, либо же они выиграют без овертаймов.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • ничья – 3.45
  • проход Атлетика – 2.07

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