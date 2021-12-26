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Полювання Зінченка на "лисиць". Чого чекати від поєдинку Манчестер Сіті – Лестер

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
26 грудня, 06:55
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Кирило Круторогов ставить те, що Манчестер Сіті обіграє Лестер у результативному поєдинку. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії
Зінченко, де Брюйне і Гвардіола
Зінченко, де Брюйне і Гвардіола / Фото: Getty Images

Сьогодні в Англії відзначається Boxing Day, а цього дня АПЛ зазвичай проводить тур чемпіонату. Коронавірус змусив змістити кілька ігор другого дня, проте центральна зустріч туру має пройти за розкладом. В очікуванні матчу Манчестер Сіті – Лестер пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

МАНЧЕСТЕР СІТІ – ЛІСТЕР
26 грудня, неділя о 17:00, Setanta Sports
Котирування Parimatch на результат: 1.16 – 8.60 – 16.50

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"Городяни" очолюють турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи переслідувачів на три очки. У чемпіонаті вони мають вісім перемог поспіль, в останніх трьох турах – із загальним рахунком 12:0. А вдома з початку сезону – сім перемог та з однієї нічиї та поразки. Травмовані Уокер та Ферран Торрес, але іспанець залишає команду та приєднається до Барселони.

Хосеп Гвардіола незадоволений календарем АПЛ
Хосеп Гвардіола незадоволений календарем АПЛ / Фото: REUTERS

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Справи Лестера останнім часом складаються відверто не найкраще – лише одна перемога в останніх п'яти матчах при трьох поразках. Напередодні "лисиці" програли у серії пенальті Ліверпулю та припинили участь у Кубку ліги.

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У Прем'єр-лізі вони посідають дев'яте місце, відстаючи від зони єврокубків на п'ять очок, але зігравши на два тури менше за більшість команд. Колектив Роджерса на шостому місці за кількістю забитих голів (27) та аж на п'ятнадцятому за пропущеними (теж 27).

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"Лестер"
"Лестер" / Фото: Reuters

Лестер має величезні проблеми зі складом через травми і коронавірус. Точно не зіграють Фофана, Еванс, Сеюнджю та Джастін, а під питанням участь Чудурі, Амарті, Лукмана, Бенковіча, Дейлі-Кемпбелла, Іхеаначо, Айозе Переса та Вестергора.

ПРОГНОЗ: Нас точно чекає результативний матч. Причому з боку Сіті. Думаю, ТБ 2,5, а то й 3,5, голи в обох таймах та перемога "городян". Цілком можливо, без пропущених голів.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • перемога Манчестер Сіті – 1.16
  • голи в обох таймах – 1.37
  • тотал більше 2.5 – 1.36
  • тотал більше 3.5 – 1.92

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