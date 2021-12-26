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Охота Зинченко на "лисиц". Чего ждать от поединка Манчестер Сити – Лестер

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
26 декабря, 06:55
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Манчестер Сити обыграет Лестер в результативном поединке. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии
Зинченко, де Брюйне и Гвардиола
Зинченко, де Брюйне и Гвардиола / Фото: Getty Images

Сегодня в Англии отмечается Boxing Day, а в этот день АПЛ обычно проводит тур чемпионата. Коронавирус заставил сместить несколько игр на другой день, однако центральная встреча тура должна пройти по расписанию. В ожидании матча Манчестер Сити – Лестер предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЛЕСТЕР
26 декабря, воскресенье в 17:00, Setanta Sports
Котировки Parimatch на результат: 1.16 – 8.60 – 16.50

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"Горожане" возглавляют турнирную таблицу АПЛ, опережая преследователей на три очка. В чемпионате у них восемь побед подряд, в последних трех турах – с общим счетом 12:0. А дома с начала сезона – семь побед и по одной ничье и поражению. Травмированы Уокер и Ферран Торрес, но испанец покидает команду и присоединится к Барселоне.

Хосеп Гвардиола недоволен календарем АПЛ
Хосеп Гвардиола недоволен календарем АПЛ / Фото: REUTERS

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Дела Лестера в последнее время складываются откровенно не лучшим образом – лишь одна победа в последних пяти матчах при трех поражениях. Накануне "лисицы" проиграли в серии пенальти Ливерпулю и прекратили участие в Кубке лиги.

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В Премьер-лиге они занимают девятое место, отставая от зоны еврокубков на пять очков, но сыграв на два тура меньше большинства команд. Коллектив Роджерса на шестом месте по количеству забитых голов (27) и аж на пятнадцатом по пропущенным (тоже 27).

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"Лестер"
"Лестер" / Фото: Reuters

У Лестера огромные проблемы с составом из-за травм и коронавируса. Точно не сыграют Фофана, Эванс, Сеюнджю и Джастин, а под вопросом участие Чудури, Амарти, Лукмана, Бенковича, Дэйли-Кэмпбелла, Ихеаначо, Айозе Переса и Вестергора.

ПРОГНОЗ: Нас точно ждет результативный матч. Причем, со стороны Сити. Думаю, ТБ 2,5, а то и 3,5, голы в обоих таймах и победа "горожан". Вполне возможно, без пропущенных голов.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • победа Манчестер Сити – 1.16
  • голы в обоих таймах – 1.37
  • тотал больше 2.5 – 1.36
  • тотал больше 3.5 – 1.92

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