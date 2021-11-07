Налаштувалися на лідерство в УПЛ? Котирування на перемогу Шахтаря обвалилися після фіаско Динамо

Сьогодні відбудеться поєдинок 14-го туру чемпіонату України з футболу за участю чинного віце-чемпіона країни. Донецький Шахтар вирушить у гості до Колоса. Зустріч пройде на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Початок – о 17:00.
Онлайн-трансляція матчу Колос – Шахтар буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у ковалівській битві.
Далі по темі
На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Роберто Де Дзербі. Ставки на перемогу донеччан варіюються навколо 1.32, тоді як на господарів виставлений коефіцієнт вище 12.50. Нічия ж оцінюється приблизно в 6.00.
|Компанія
|Колос
|Нічия
|Шахтар
|Parimatch
|16.50
|6.30
|1.20
|Favbet
|14.00
|6.20
|1.22
|Vbet
|15.00
|6.30
|1.22
|1xbet
|16.00
|6.30
|1.19
|Marsbet
|12.50
|5.40
|1.27
Зазначимо, що ще вчора котирування на успіх донеччан були трохи вищими (близько 1.30). Також експерти вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.65, тоді як на "менше" можна поставити за 2.20.
Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.39. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:
- Фернандо – 1.85
- Тете – 2.20
- Володимир Лисенко – 2.85
- Алан Патрік – 2.95
- Ніка Січінава – 3.20
- Манор Соломон – 3.20
- Маркос Антоніо – 3.50
- Марлос – 3.75
Читайте також: Де і коли дивитись матч Колос – Шахтар
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- буде пенальті – 2.70
- Шахтар виграє в 3 і більше голів – 2.79
- червона картка – 3.75
- Колос не програє – 4.25
- буде автогол – 7.75
- один із гравців оформить хет-трик – 9.00
На цей час Динамо лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України, проте після вчорашнього успіху Ворскли у Києві Шахтар може зрівнятися зі столичною командою у разі перемоги. Колос же йде 11-м, програвши три останні зустрічі в УПЛ поспіль.
Зазначимо, що востаннє команди грали аж у лютому цього року. Тоді підопічні ще Луїша Каштру не зуміли пробити ворота Колоса, який зрештою відібрав очки (0:0).