Настроились на лидерство в УПЛ? Котировки на победу Шахтера обвалились после фиаско Динамо

Донецкая команда и без того была фаворитом встречи против Колоса, а теперь коэффициент на победу команды Де Дзерби совсем низкий

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня состоится поединок 14-го тура чемпионата Украины по футболу с участием действующего вице-чемпиона страны. Донецкий Шахтер отправится в гости к Колосу. Встреча пройдет на стадионе "Колос" в Ковалевке. Начало – в 17:00.

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Онлайн-трансляция матча Колос – Шахтер будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в ковалевской битве.

По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является команда Роберто Де Дзерби. Ставки на победу дончан варьируются около 1.32, тогда как на хозяев выставлен коэффициент выше 12.50. Ничья же оценивается примерно в 6.00.

Компания Колос Ничья Шахтер Parimatch 16.50 6.30 1.20 Favbet 14.00 6.20 1.22 Vbet 15.00 6.30 1.22 1xbet 16.00 6.30 1.19 Marsbet 12.50 5.40 1.27

Отметим, что еще вчера котировки на успех дончан были немного выше (около 1.30). Также эксперты верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.65, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.20.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.39. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

Фернандо – 1.85

Тете – 2.20

Владимир Лысенко – 2.85

Алан Патрик – 2.95

Ника Сичинава – 3.20

Манор Соломон – 3.20

Маркос Антонио – 3.50

Марлос – 3.75

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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будет пенальти – 2.70

Шахтер выиграет в 3 и больше гола – 2.79

красная карточка – 3.75

Колос не проиграет – 4.25

будет автогол – 7.75

один из игроков оформит хет-трик – 9.00

На данный момент Динамо лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, однако после вчерашнего успеха Ворсклы в Киеве Шахтер может сравняться со столичной командой в случае победы. Колос же идет 11-ым, проиграв три последние встречи в УПЛ подряд.

Отметим, что в последний раз команды играли аж в феврале этого года. Тогда подопечные еще Луиша Каштру не сумели распечатать ворота Колоса, который в итоге отобрал очки (0:0).