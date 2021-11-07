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Настроились на лидерство в УПЛ? Котировки на победу Шахтера обвалились после фиаско Динамо

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
7 ноября, 13:45
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Донецкая команда и без того была фаворитом встречи против Колоса, а теперь коэффициент на победу команды Де Дзерби совсем низкий
Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби
Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня состоится поединок 14-го тура чемпионата Украины по футболу с участием действующего вице-чемпиона страны. Донецкий Шахтер отправится в гости к Колосу. Встреча пройдет на стадионе "Колос" в Ковалевке. Начало – в 17:00.

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Онлайн-трансляция матча Колос – Шахтер будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в ковалевской битве.

Колос – Шахтер
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По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является команда Роберто Де Дзерби. Ставки на победу дончан варьируются около 1.32, тогда как на хозяев выставлен коэффициент выше 12.50. Ничья же оценивается примерно в 6.00.

КомпанияКолосНичьяШахтер
Parimatch16.506.301.20
Favbet14.006.201.22
Vbet15.006.301.22
1xbet16.006.301.19
Marsbet12.505.401.27

Отметим, что еще вчера котировки на успех дончан были немного выше (около 1.30). Также эксперты верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.65, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.20.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.39. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

  • Фернандо – 1.85
  • Тете – 2.20
  • Владимир Лысенко – 2.85
  • Алан Патрик – 2.95
  • Ника Сичинава – 3.20
  • Манор Соломон – 3.20
  • Маркос Антонио – 3.50
  • Марлос – 3.75

Читайте также: Где и когда смотреть матч Колос – Шахтер

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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  • будет пенальти – 2.70
  • Шахтер выиграет в 3 и больше гола – 2.79
  • красная карточка – 3.75
  • Колос не проиграет – 4.25
  • будет автогол – 7.75
  • один из игроков оформит хет-трик – 9.00

На данный момент Динамо лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, однако после вчерашнего успеха Ворсклы в Киеве Шахтер может сравняться со столичной командой в случае победы. Колос же идет 11-ым, проиграв три последние встречи в УПЛ подряд.

Отметим, что в последний раз команды играли аж в феврале этого года. Тогда подопечные еще Луиша Каштру не сумели распечатать ворота Колоса, который в итоге отобрал очки (0:0).

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