Матч рівня Ліги чемпіонів: чого очікувати від поєдинку Барселони та Наполі

Кирило Круторогов ставить на те, що у матчі Барселони та Наполі буде не менше трьох голів. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги Європи

Барселона вирушає у похід за кубком Ліги Європи / Фото: Getty Images

Сьогодні у Лізі Європи відбудуться перші поєдинки раунду плей-офф. У центральному матчі дня Барселона прийме Наполі. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

БАРСЕЛОНА – НАПОЛІ

17 лютого, четвер, о 19:45, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 2.02 – 3.55 – 3.90

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Каталонці вперше за 17 років зіграють у плей-офф Ліги Європи, а не Ліги чемпіонів. І за складом вони здаються одним із головних претендентів на трофей.

Питання в тому – чи потрібен він "блаугранас" або всі вони сили докладуть для найбільш успішного виступу на внутрішній арені. Та й Наполі виглядають дуже серйозним суперником та претендентом на титул.

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Жорді Альба та Ферран Торрес / Фото: Getty Images

У чемпіонаті Іспанії Барселона повернулася до зони Ліги чемпіонів, обіграла Атлетіко (4:2), але напередодні розписала нічию з Еспаньолом у дербі (2:2), зумівши врятуватися від поразки на 96-й хвилині.

Кадрових втрат у Хаві дуже багато – Умтіті, Сержі Роберто, Ленгле, Бальде, Араухо, Фаті та Депай травмовані. А Дані Алвес на Лігу Європи не заявили.

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Наполі Лучано Спалетті йде на третьому місці Серії А, маючи шанси на Скудетто, адже відставання від Мілана лише у два очки. Тому тут також постає питання щодо пріоритетів "партенопей".

Групу вони здолали не дуже переконливо – програли лідерство московському Спартаку і трохи випередили Лестер і Легію. Втрат у італійців також достатньо. Туанзебе, Лоботка, Політано та Лосано не зіграють на "Камп Ноу".

ПРОГНОЗ: Обидві команди чимало забивають і пропускають, тому очікую, що й в очній зустрічі заб'ють обидві команди, голи в обох таймах та ТБ 3.0.

Котирування Parimatch на ці результати: