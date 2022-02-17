Матч рівня Ліги чемпіонів: чого очікувати від поєдинку Барселони та Наполі

Сьогодні у Лізі Європи відбудуться перші поєдинки раунду плей-офф. У центральному матчі дня Барселона прийме Наполі. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.
БАРСЕЛОНА – НАПОЛІ
17 лютого, четвер, о 19:45, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.02 – 3.55 – 3.90
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Каталонці вперше за 17 років зіграють у плей-офф Ліги Європи, а не Ліги чемпіонів. І за складом вони здаються одним із головних претендентів на трофей.
Питання в тому – чи потрібен він "блаугранас" або всі вони сили докладуть для найбільш успішного виступу на внутрішній арені. Та й Наполі виглядають дуже серйозним суперником та претендентом на титул.
У чемпіонаті Іспанії Барселона повернулася до зони Ліги чемпіонів, обіграла Атлетіко (4:2), але напередодні розписала нічию з Еспаньолом у дербі (2:2), зумівши врятуватися від поразки на 96-й хвилині.
Кадрових втрат у Хаві дуже багато – Умтіті, Сержі Роберто, Ленгле, Бальде, Араухо, Фаті та Депай травмовані. А Дані Алвес на Лігу Європи не заявили.
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Наполі Лучано Спалетті йде на третьому місці Серії А, маючи шанси на Скудетто, адже відставання від Мілана лише у два очки. Тому тут також постає питання щодо пріоритетів "партенопей".
Групу вони здолали не дуже переконливо – програли лідерство московському Спартаку і трохи випередили Лестер і Легію. Втрат у італійців також достатньо. Туанзебе, Лоботка, Політано та Лосано не зіграють на "Камп Ноу".
ПРОГНОЗ: Обидві команди чимало забивають і пропускають, тому очікую, що й в очній зустрічі заб'ють обидві команди, голи в обох таймах та ТБ 3.0.
Котирування Parimatch на ці результати:
- обидві заб'ють – 1.65
- голи в обох таймах – 1.66
- тотал менше 3,0 – 2.33