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Малиновський доб'є Шевченка: чи зможе наставник Дженоа виграти у свого екс-підопічного?

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
21 грудня, 06:50
В закладинки
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Кирило Круторогов ставить те що, що Аталанта виграє у Дженоа, а Малиновський відзначиться результативною дією. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії
Андрій Шевченко та його Дженоа спробують зупинити Аталанту Руслана Малиновського
Андрій Шевченко та його Дженоа спробують зупинити Аталанту Руслана Малиновського

Сьогодні та завтра пройдуть поєдинки 19-го туру чемпіонату Італії, який стане останнім у 2021 році. У центральній грі вівторка Дженоа прийме Аталанту. В очікуванні поєдинку пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ДЖЕНОА – АТАЛАНТА
21 грудня, вівторок о 21:45, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 7.40 – 5.10 – 1.41

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У гості до Андрія Шевченка їде його колишній підопічний зі збірної України Руслан Малиновський. Не можна приховувати, що бергамаски мають всі причини знову засмутити генуезців.

Український тренер став першим наставником в історії Дженоа, який не зміг перемогти у шести стартових матчах Серії А біля керма команди. П'ять із них було програно, причому чотири поспіль, а остання невдача трапилася у зустрічі з Лаціо (1:3).

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Після цього Шевченко зазначив, що його команда розсипається, щойно пропускає перший гол. Загальна серія "грифонів" без перемог у чемпіонаті триває вже 15 турів, а на своєму полі вони не перемагають уже десять ігор і жодного разу цього сезону.

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Аталанта напередодні програла Ромі (1:4) й на цьому закінчилася їхня десятиматчева серія в чемпіонаті. Зате на виїзді в Серії А бергамаски не програють 15 матчів з березня місяця – жодного разу цього сезону і, до речі, забивають мінімум по одному голу.

Маліновський потрапив на обкладинку PES
Маліновський потрапив на обкладинку PES / Фото: Reuters

У грі з римлянами Гасперіні чомусь залишив Малиновського у запасі та випустив його лише після перерви, коли команда вже програвала 1:2. А ось минула зустріч Дженоа та Аталанти у Генуї завершилася вольовою перемогою гостей 4:3. Один із голів був на рахунку українського півзахисника.

ПРОГНОЗ: Є тверде переконання, що ми побачимо Руслана з перших хвилин і він може засмутити свого екс-тренера забитим голом або, як мінімум, асистом. Чекаю, що Аталанта заб'є два чи більше голів та переможе.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Аталанта виграє у 2 і більше голів 1.84
  • Руслан Малиновський заб'є гол 2.72

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