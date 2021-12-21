Малиновский добьет Шевченко: сможет ли наставник Дженоа выиграть у своего экс-подопечного?

Кирилл Круторогов ставит на то, что Аталанта выиграет у Дженоа, а Малиновский отметится результативным действием. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии

Андрей Шевченко и его Дженоа попробуют остановить Аталанту Руслана Малиновского

Сегодня и завтра пройдут поединки 19-го тура чемпионата Италии, который станет последнем в 2021 году. В центральной игре вторника Дженоа примет Аталанту. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ДЖЕНОА – АТАЛАНТА

21 декабря, вторник в 21:45, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 7.40 – 5.10 – 1.41

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В гости к Андрею Шевченко едет его бывший подопечный по сборной Украины Руслан Малиновский. Нельзя скрывать, что у бергамасков есть все предпосылки снова огорчить генуэзцев.

Украинский тренер стал первым наставником в истории Дженоа, который не смог победить в шести стартовых матчах Серии А у руля команды. Пять из них были проиграны, причем четыре подряд, а последняя неудача случилась во встрече с Лацио (1:3).

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Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

После этого Шевченко отметил, что его команда рассыпается, едва пропускает первый гол. Общая серия "грифонов" без побед в чемпионате длится уже 15 туров, а на своем поле они не побеждают уже десять игр и ни разу в текущем сезоне.

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Аталанта накануне крупно проиграла Роме (1:4) и на этом закончилась их десятиматчевая серия в чемпионате. Зато на выезде в Серии А бергамаски не проигрывают 15 матчей с марта месяца – ни разу в этом сезоне и, кстати, забивают минимум по одному голу.

Малиновский попал на обложку PES / Фото: Reuters

В игре с римлянами Гасперини почему-то оставил Малиновского в запасе и выпустил его только после перерыва, когда команда уже проигрывала 1:2. А вот прошлая встреча Дженоа и Аталанты в Генуе завершилась волевой победой гостей 4:3. Один из голов был на счету украинского полузащитника.

ПРОГНОЗ: Есть твердое убеждение, что мы увидим Руслана с первых минут и он вполне может огорчить своего экс-тренера забитым голом или, как минимум, ассистом. Ожидаю, что Аталанта забьет два или больше голов и победит.

Котировки Parimatch на эти результаты: