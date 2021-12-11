Ломаченко – Коммі: де дивитись і хто фаворит бою

Бій Ломаченко – Комі почнеться, орієнтовно, після 06:00 ранку неділі за київським часом. На коні коєдинку в Нью-Йорку не буде чемпіонських поясів, але переможець цього протистояння отримає можливість боротися за титул у наступному бою.
ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ ЛОМАЧЕНКО КОММІ
На території України бій Ломаченко – Коммі покаже Мегого. У Росії та у східній Європі бій можна буде подивитися на супутникових каналах Матч!Боєць та МатчТВ.
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На території США транслятор виступає ESPN. У Великій Британії – Sky Sports Arena.
Ломаченко – Коммі: де дивитися бій
ХТО ФАВОРИТ БОЮ ЛОМАЧЕНКА – КОММІ
Василь Ломаченко – великий фаворит. Компанія Parimatch встановила такі коефіцієнти на результат поєдинку: перемога українця 1.10, нічия 23.0, перемога Коммі – 6.00.
Перевівши ці котирування на математичну ймовірність результату, отримаємо такі цифри:
- перемога Ломаченка – 81%
- нічия – 4%
- перемога Коммі – 15%
Скільки триватиме бій? Котирування на "тотал" раундів 8.5 виставлено на "рівних" – тобто, коефіцієнт і "більше", і "менше" – по 1.85. Отже, на думку букмекерів, варто чекати завершення поєдинку у 7-9 раундах.