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Ломаченко – Коммі: де дивитись і хто фаворит бою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 грудня, 23:11
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Пряму трансляцію бою можна дивитися на Мегого та кількох супутникових каналах. Повний список трансляцій та котирування букмекерів на бій
Василь Ломаченко VS Річард Коммі
Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бій Ломаченко – Комі почнеться, орієнтовно, після 06:00 ранку неділі за київським часом. На коні коєдинку в Нью-Йорку не буде чемпіонських поясів, але переможець цього протистояння отримає можливість боротися за титул у наступному бою.

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ ЛОМАЧЕНКО КОММІ

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На території України бій Ломаченко – Коммі покаже Мегого. У Росії та у східній Європі бій можна буде подивитися на супутникових каналах Матч!Боєць та МатчТВ.

На території США транслятор виступає ESPN. У Великій Британії – Sky Sports Arena.

Ломаченко – Коммі: де дивитися бій

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ХТО ФАВОРИТ БОЮ ЛОМАЧЕНКА – КОММІ

Василь Ломаченко – великий фаворит. Компанія Parimatch встановила такі коефіцієнти на результат поєдинку: перемога українця 1.10, нічия 23.0, перемога Коммі – 6.00.

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Перевівши ці котирування на математичну ймовірність результату, отримаємо такі цифри:

  • перемога Ломаченка – 81%
  • нічия – 4%
  • перемога Коммі – 15%

Скільки триватиме бій? Котирування на "тотал" раундів 8.5 виставлено на "рівних" – тобто, коефіцієнт і "більше", і "менше" – по 1.85. Отже, на думку букмекерів, варто чекати завершення поєдинку у 7-9 раундах.

Parimatch плашка бокс
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